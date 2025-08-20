В Мончегорском доме-интернате для детей с интеллектуальными нарушениями завершила работу медицинская бригада фонда «Дорога жизни»

В Мончегорском доме-интернате работала выездная бригада специалистов московского благотворительного фонда «Дорога жизни». В составе команды — педиатр, невролог, эпилептолог и ортопед.

В ходе трёхдневного визита специалисты провели комплексное обследование 40 воспитанников интерната, включая электроэнцефалографические исследования, детально проанализировали медицинскую документацию и разработали индивидуальные рекомендации по коррекции терапии, особое внимание уделив противосудорожному лечению. По итогам работы определены потребности детей в специализированной помощи, включая возможное направление в федеральные клиники. Тесное взаимодействие с местными медицинскими специалистами позволило не только усилить помощь детям с тяжелыми диагнозами, но и создать основу для дальнейшего профессионального сотрудничества.

«Для нас особенно ценно, что эксперты фонда не просто провели осмотры, а организовали полноценный междисциплинарный консилиум с нашими специалистами. Такой подход позволяет выработать наиболее эффективные маршруты реабилитации для каждого ребёнка», — отмечает директор Мончегорского дома-интерната Ирина Горбунова.

Работа проводилась в рамках программы «Медицина вместе» при поддержке федерального проекта «Я с тобой» и благотворительной программы «ДоброFON». В течение месяца фонд подготовит индивидуальные планы лечения и продолжит дистанционное сопровождение случаев.

«То, что мы видим в Мончегорском интернате, самой северной точке реализации программ фонда, вдохновляет. Несмотря на суровый климат Заполярья, уникальный коллектив интерната во главе с инициативным руководством создает здесь по-настоящему тёплую, уютную и развивающую атмосферу, приближенную к домашней. Их высокий профессионализм, внимание к современным подходам, таким как постуральный менеджмент, и проектная активность напрямую способствуют главной цели нашей работы в регионах – повышению потенциала семейного устройства детей», — говорит руководитель программы «Медицина вместе» БФ «Дорога жизни» Наталья Малышева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552014/#&gid=1&pid=5