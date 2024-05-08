В Мончегорском доме-интернате откроется семейная гостиная

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подвёл итоги грантового конкурса «Создание семейной гостиной». Цель конкурса – помощь социальным учреждениям стационарного обслуживания детей с психическими расстройствами в сохранении и поддержке здоровья детей-инвалидов.

По результатам конкурсного отбора проект Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей занял второе место и получили грант на создание семейной гостиной в размере 2,1 млн рублей.

По проекту в семейной гостиной будут созданы условия для развития навыков общения и других важных умений у детей с инвалидностью с применением современных технологий. Здесь воспитанники смогут свободно общаться с родными в почти домашней обстановке. Также родители и потенциальные опекуны смогут получить психологическую, социальную и правовую поддержку. Кроме того, на базе гостиной будут проходить социально значимые мероприятия с участием волонтёров и наставников.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в рамках проекта запланированы торжественное открытие семейной гостиной; цикл встреч «Я – родитель особого ребёнка»; практические занятия по развитию жизненных навыков у особенных детей; консультации узких специалистов для родителей; онлайн-встречи с семьей; досуговые мероприятия – прогулки, экскурсии, фотосессии и многое другое.

Подробнее об итогах конкурса – на сайте фонда.

Фото: https://gov-murman.ru