В Мончегорском ГЦК провели квиз «Свеча памяти у Невы»
Интеллектуальная игра была посвящена посвящённая 82-летию полного снятия блокады Ленинграда. Участниками стали 9 команд учащихся образовательных организаций Мончегорска.
Командам предстояло пройти несколько этапов конкурса, проверить свои знания о трагическом периоде блокады, показать глубокое понимание подвига ленинградцев, сохранить память о тех тяжёлых временах - блокаде Ленинграда.
Открыли мероприятие депутат Совета депутатов города Мончегорска Лариса Батракова и председатель местного отделения «Движения Первых» Анна Шнайдер. Почётными гостями мероприятия стали ветераны, представители городской общественной организации «Дети Великой Отечественной войны.
Как сообщает администрация города Мончегорска, по итогам напряжённой борьбы победу одержала команда учеников школы №7 им. М.С. Квасникова.
Организатор квиза из молодёжного центра «СОПКИ» Мончегорск постарались создать атмосферу, способствующую не только проверке знаний, но и погружению в эпоху блокадного Ленинграда.
Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/536812/#&gid=1&pid=5