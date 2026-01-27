Новый год принёс рекорды «БигВуду» и аэропорту Хибины«Яндекс Такси» возмещает северянам стоимость поездки из зоны аварийных отключений по 28 января включительно
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.01.26 15:00

В Мончегорском ГЦК провели квиз «Свеча памяти у Невы»

Интеллектуальная игра была посвящена посвящённая 82-летию полного снятия блокады Ленинграда. Участниками стали 9 команд учащихся образовательных организаций Мончегорска.

Командам предстояло пройти несколько этапов конкурса, проверить свои знания о трагическом периоде блокады, показать глубокое понимание подвига ленинградцев, сохранить память о тех тяжёлых временах - блокаде Ленинграда.

Открыли мероприятие депутат Совета депутатов города Мончегорска Лариса Батракова и председатель местного отделения «Движения Первых» Анна Шнайдер. Почётными гостями мероприятия стали ветераны, представители городской общественной организации «Дети Великой Отечественной войны.

Как сообщает администрация города Мончегорска, по итогам напряжённой борьбы победу одержала команда учеников школы №7 им. М.С. Квасникова.

Организатор квиза из молодёжного центра «СОПКИ» Мончегорск постарались создать атмосферу, способствующую не только проверке знаний, но и погружению в эпоху блокадного Ленинграда.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/536812/#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Красный Яр». Художественный сериал, 2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)28 января в Мурманской области стартует новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 65 копеек, доллар прибавил 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Да будет свет! Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»