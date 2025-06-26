В Мончегорском кадровом центре бесплатно проводят профориентационное консультирование

Профориентация играет важнейшую роль при трудоустройстве и выстраивании карьеры. Профориентационное консультирование помогает человеку раскрыть свои таланты, выявить сильные стороны, понять направления для развития. Именно профориентация помогает сориентироваться в многообразии профессий, определиться с тем, что больше подходит человеку с учетом его интересов, навыков и целей.

Как сообщает vk.com/wall, в Мончегорском кадровом центре можно бесплатно получить такую меру государственной поддержки. Она в себя включает: индивидуальную или групповую карьерную консультацию, психологическое тестирование, которое поможет выявить индивидуальные наклонности к той или иной профессии.

По итогам выдаются рекомендации о возможных направлениях профессиональной деятельности, трудоустройства или профессионального обучения.

С начала года в Мончегорском кадровом центре меру поддержки по профессиональной ориентации уже получили 564 человека.

Такую услугу можно получить через портал «Работа России», заполнив соответствующую форму заявления; или, обратившись в Мончегорский кадровый центр.

А еще можно самостоятельно пройти профориентационное тестирование на портале «Работа России» (trudvsem.ru/proforient...)

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/527524/#&gid=1&pid=1