В Мончегорском кадровом центре десять студентов приняли участие в очередной встрече молодёжного клуба «Старт на ИЗИ»

Повод — прокачать свои предпринимательские навыки.

Гостем встречи стала Антонина Сидорова, директор организации «Кластер поддержки семьи и детства «Территория счастья». Имея десятилетний опыт успешной предпринимательской деятельности, Антонина подробно разъяснила участникам встречи, с чего начинается путь предпринимателя, какие трудности ждут на старте и как правильно выстраивать социальные связи с клиентами и партнёрами.

Как сообщает vk.com/wall, главное действие развернулось в игре «Битва стартапов». Участники поделились на команды. Условия были жёсткими, но интересными: клиент и его проблема достаются по жребию.

Во время игры её участникам пришлось придумать свой продукт, нарисовать его прототип на бумаге, выслушать критику «инвесторов» и оперативно найти нестандартные решения и пересобрать проект заново.

В итоге каждый стартап получился круче, чем в первой версии. А главное, специалисты кадрового центра тут же объяснили ребятам, как такие проекты можно реализовать на практике с помощью господдержки для самозанятых.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/538768/#&gid=1&pid=1