В Мончегорском кадровом центре прошла специальная ярмарка вакансий

В Мончегорском кадровом центре 16 февраля прошла специальная ярмарка вакансий, направленная на помощь молодым людям в возрасте от 16 до 35 лет, желающим поучаствовать в общественных работах. Мероприятие было организовано специально для тех, кто состоит на учёте в кадровом центре и нуждается в дополнительном источнике доходов.

Как пишет vk.com/wall, общественные работы стали возможностью для многих горожан получить опыт и финансовую поддержку, необходимую для решения текущих жизненных вопросов. Это стало особенно актуально для тех, кто находится в активном поиске постоянной работы или испытывает трудности с трудоустройством.

Мончегорским кадровым центром заключено 2 договора на общественные работы с АО «Кольская ГМК» и МАУ ДО СШ на создание 22 рабочих мест для подсобных рабочих.

В рамках ярмарки представители предприятий провели личные собеседования с соискателями, непосредственно ознакомившись с кандидатурами будущих сотрудников. Одновременно сотрудники кадрового центра подробно консультировали участников относительно подачи заявок на временные вакансии через специализированный ресурс «Работа России».

По итогам встречи было зафиксировано четыре участника, двое из которых успешно нашли работу в образовательной структуре МАУ ДО СШ.

Подобные ярмарки предоставляют уникальную возможность сразу познакомиться с потенциальными работодателями, оперативно проходить отборочные процедуры и быстрее устраиваться на работу. Это позволяет значительно упростить путь к временной занятости, способствуя решению социальных проблем среди молодёжи и улучшению ситуации на рынке труда.

Мероприятия такого формата помогают снизить уровень безработицы среди молодого поколения, давая каждому участнику реальный шанс проявить себя и стать частью трудовых процессов родного края.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/537982/#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Наш регион-51

