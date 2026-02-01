В Мончегорском кадровом центре провели семейную викторину «История и достопримечательности родного края»

29 января в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» специалисты Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения провели семейную викторину «История и достопримечательности родного края» на базе Мончегорского кадрового центра.

Мероприятие собрало семьи с детьми, заинтересованных в изучении истории и культуры своего региона. Викторина позволила участникам погрузиться в увлекательное путешествие по страницам прошлого Кольского полуострова, познакомившись с его традициями, памятниками архитектуры и природой.

Специалисты центра подготовили познавательные задания, направленные на развитие интереса детей и взрослых к родному краю. Участники активно включились в процесс, узнавая новые факты и расширяя кругозор.

Как отмечают на vk.com/wall, атмосфера встречи отличалась теплом и дружелюбием, способствуя укреплению семейных связей и взаимопонимания среди участников. Подобные мероприятия способствуют воспитанию патриотизма и любви к малой родине, прививая уважение к культурному наследию региона.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/537073/#&gid=1&pid=1