В Мончегорском музее цветного камня им. В.Н. Дава открылась выставка кукол Натальи Князевой «Хозяйка Медной горы»

По профессии Наталья токарь, а создавать кукол она начала около 10 лет назад.

Посетителей выставки встретят легендарные личности, сказочные персонажи и герои любимых фильмов. Пьер Ришар, Михаил Галустян, Александр Абдулов - в образах сыгранных ими персонажей, Михаил Задорнов, герои кубинской революции Че Гевара и Фидель Кастро и другие личности и персонажи окутают гостей своим кукольным теплом.

Кстати, название выставки выбрано неслучайно: в экспозиции Наталья Князева представила и свою новую кукольную композицию – героев уральского сказа Павла Бажова – Хозяйку Медной горы с Данилой-мастером. По словам мастерицы, её часто спрашивают, не видит ли она в лице Хозяйки Медной горы себя? Но Наталья не видит сходства с собой и главной героиней известной сказки: «Данила - мастер по характеру мне гораздо ближе, я так же, как и он, стремлюсь к совершенству в своём мастерстве, но не всегда бываю довольна своей работой, и всегда кажется, что следующая кукла будет идеальной».

Создание куклы – кропотливый труд. Идея рождается после просмотра фильма или под натиском различных переживаний. Когда образ продуман, начинается работа над материальным воплощением героя. На одного персонажа уходит около месяца. Своих кукол Наталья создаёт из полимерной глины и ткани, а каркасом становится проволока. Животных автор изготавливает в технике сухого валяния.

Выставка открыта для жителей и гостей Мончегорска до 10 февраля.