В Мончегорском политехническом колледже обновили спортивный зал и помещения учебного корпуса в рамках плана «На Севере – Жить!»

В Мончегорском политехническом колледже завершено обновление спортивного зала и помещений учебного корпуса. Работы выполнены по губернаторскому плану «На Севере – Жить!» в рамках соглашения о сотрудничестве правительства Мурманской области и «Норникеля».

Спортивный зал полностью реконструирован, оборудованы новые душевые и раздевалки. Закуплено современное спортивное оборудование и тренажёры. Вместе с этим преобразился гардероб учебного корпуса – создана удобная и безопасная инфраструктура. Общий объём вложений составил около 14,6 млн рублей.

В этом году при поддержке главы региона Андрея Чибиса и предприятия-партнёра в колледже реализован и ряд других важных проектов. Обновлены две мастерские – по техническому обслуживанию кранового оборудования и по бережливому производству, приобретена современная техника и мебель. Кроме того, завершены работы по ремонту пищеблока столовой и лестницы учебного корпуса.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, Мончегорский политехнический колледж остаётся ключевым центром подготовки кадров для предприятий металлургической отрасли региона. В 2024 году он вошёл в федеральный проект «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». В партнёрстве с «Норникелем» здесь создан образовательно-производственный кластер «Кольский горно-металлургический». В ближайшее время учреждение также ждут масштабные преобразования: по губернаторскому плану «На Севере – жить!» в рамках президентской программы до 2027 года три здания колледжа планируют капитально отремонтировать.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557711/#&gid=1&pid=1