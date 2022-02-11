В Мончегорском политехническом колледже открылась новейшая лаборатория 3D-проектирования и моделирования

В Мончегорском политехническом колледже открылась лаборатория инновационного творчества, 3D-проектирования и моделирования «Реверс в будущее». Проект стал одним из победителей в номинации «ПОЛЮС БУДУЩЕГО» конкурса социальных инициатив ПАО «Норильский никель» по благотворительной программе «Мир новых возможностей».

Проект «Реверс в будущее» направлен на привлечение школьников и студентов к деятельности в сфере обратного 3D-проектирования и реверсивного инжиниринга. Главная цель лаборатории – создание условий для инновационного обучения и подготовки высококвалифицированных инженерных кадров.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, лаборатория должна объединить цифровые пространства Мончегорска для проведения практических семинаров, инженерных интенсивов и конкурсов профессионального мастерства. В проекте примут участие «Точки роста», сети детских мини-технопарков «КвантоЛаб», лаборатории научно-технического творчества «ФабЛаб.Мончегорск».

Полная стоимость проекта 1,8 млн рублей, из них почти 1,3 млн рублей – средства ПАО «Норильский никель», около полумиллиона рублей – собственные средства Мончегорского политехнического колледжа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439644/#&gid=1&pid=1