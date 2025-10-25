Для учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластикСтраховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахования
25.10.25 11:00

В Мончегорском политехническом колледже открыли «Галерею памяти»

Галерея была открыта 23 октября, а мероприятие было приурочено к важному историческому событию — разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье.

Благодаря родственникам погибших выпускников, Фонду «Защитники Отечества» по Мурманской области, Музею истории города Мончегорска и при поддержке местного отделения «Движения Первых» подвиг героев-мончегорцев увековечен в «Галерее памяти». На стендах — фотографии выпускников МоНПК - участников специальной военной операции. Они ушли исполнять свой долг и остались верны присяге до конца.

На торжественном открытии присутствовали родственники погибших защитников Отечества, представители Совета ветеранов, депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов, председатель Совета депутатов Ольга Островецкая, представители администрации, участники «Движения Первых», преподаватели, кураторы и студенты МонПК.

Присутствующие подчеркнули важность сохранения исторической памяти и передачи подрастающим поколениям ценностей патриотизма и любви к Родине.

«Мы будем помнить и чтить всех тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины!», — прозвучало на открытии, объединяя сердца собравшихся единой мыслью: подвиг героев навсегда останется в сердцах потомков.

 

 

Наш регион-51

