В Мончегорском политехническом колледже прошла встреча представителей студенческих отрядов с главой города Мончегорска Андреем Рудаковым

Обсудили вопросы сотрудничества, перспектив развития и планы на будущее.

Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО), крупнейшее молодёжное движение в стране, обеспечивает временную трудовую занятость молодым людям, а также занимается их гражданским и патриотическим воспитанием.

Первый подростковый отряд города «Снежный барс» был создан в прошлом году благодаря активным студентам МонПК, которые получили поддержку директора МонПК Ларисы Рыжко.

Сейчас в отряды города входит более 20 человек. Для участников это отличная возможность для трудоустройства, дополнительных возможностей самореализации, интересного досуга и объединения.

Андрей Рудаков отметил, что студенческие отряды помогают привлекать в город активную молодёжь, которая готова принимать активное участие в жизни Мончегорска.

Встреча завершилась на дружеской ноте: присутствующие смогли в неформальной обстановке пообщаться с главой города и задать все интересующие вопросы. Ребята поблагодарили за открытый диалог и подчеркнули, что совместные усилия помогут им реализовать идеи и внести значимый вклад в жизнь города.

