В Мончегорском политехническом колледже прошла встреча представителей студенческих отрядов с главой города Мончегорска Андреем Рудаковым
Обсудили вопросы сотрудничества, перспектив развития и планы на будущее.
Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО), крупнейшее молодёжное движение в стране, обеспечивает временную трудовую занятость молодым людям, а также занимается их гражданским и патриотическим воспитанием.
Первый подростковый отряд города «Снежный барс» был создан в прошлом году благодаря активным студентам МонПК, которые получили поддержку директора МонПК Ларисы Рыжко.
Сейчас в отряды города входит более 20 человек. Для участников это отличная возможность для трудоустройства, дополнительных возможностей самореализации, интересного досуга и объединения.
Андрей Рудаков отметил, что студенческие отряды помогают привлекать в город активную молодёжь, которая готова принимать активное участие в жизни Мончегорска.
Встреча завершилась на дружеской ноте: присутствующие смогли в неформальной обстановке пообщаться с главой города и задать все интересующие вопросы. Ребята поблагодарили за открытый диалог и подчеркнули, что совместные усилия помогут им реализовать идеи и внести значимый вклад в жизнь города.
Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/540111/#&gid=1&pid=5