В Мончегорской центральной районной больнице завершился монтаж и ввод в эксплуатацию нового цифрового маммографа российского производства — модели «Маммо 4МТ Плюс»

Аппарат заменил старый рентгеновский маммограф, проработавший около десяти лет и вышедший из строя больше года назад. Финансовое обеспечение закупки осуществлено за счёт нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области.

Выбор отечественной техники обусловлен её высоким качеством, надёжностью и доступностью технического обслуживания. Пациенткам теперь доступна современная диагностика высокого уровня точности при минимальной лучевой нагрузке.

Цифровой маммограф позволяет получать чёткие снимки молочных желез даже при незначительных изменениях тканей, что способствует раннему обнаружению патологий. Обследование проходит быстро и комфортно, занимает считанные минуты, а результаты выдаются пациентам сразу же в электронном виде.

Модифицированная конструкция устройства делает компрессию мягких тканей менее болезненной, обеспечивая безопасность и комфорт процедуры для женщин любого возраста.

Маммография важна для раннего выявления рака молочной железы, когда лечение наиболее эффективно и шансы на выздоровление выше. Своевременная диспансеризация и профилактические осмотры позволяют выявлять заболевания на ранних, часто бессимптомных стадиях, когда лечение наиболее успешно.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, записаться на диспансеризацию можно разными способами: на сайте «Полармед», через портал «Госуслуги», по телефону единого колл-центра 8(8152) 56-81-80, в «личном кабинете» пациента, при обращении в регистратуру или через терминал самозаписи в поликлинике.

Напомним, в рамках регионального стратегического плана «На Севере — жить!», направленного на развитие здравоохранения, за 6 лет было приобретено более 32 тысяч единиц медицинского оборудования, техники и мебели.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551041/#&gid=1&pid=1