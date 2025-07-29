В Мончегорской центральной районной больнице завершился монтаж и ввод в эксплуатацию нового цифрового маммографа российского производства — модели «Маммо 4МТ Плюс»По Мурманской области ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30+33°
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.07.25 14:30

В Мончегорской центральной районной больнице завершился монтаж и ввод в эксплуатацию нового цифрового маммографа российского производства — модели «Маммо 4МТ Плюс»

Аппарат заменил старый рентгеновский маммограф, проработавший около десяти лет и вышедший из строя больше года назад. Финансовое обеспечение закупки осуществлено за счёт нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области.

Выбор отечественной техники обусловлен её высоким качеством, надёжностью и доступностью технического обслуживания. Пациенткам теперь доступна современная диагностика высокого уровня точности при минимальной лучевой нагрузке.

Цифровой маммограф позволяет получать чёткие снимки молочных желез даже при незначительных изменениях тканей, что способствует раннему обнаружению патологий. Обследование проходит быстро и комфортно, занимает считанные минуты, а результаты выдаются пациентам сразу же в электронном виде.

Модифицированная конструкция устройства делает компрессию мягких тканей менее болезненной, обеспечивая безопасность и комфорт процедуры для женщин любого возраста.

Маммография важна для раннего выявления рака молочной железы, когда лечение наиболее эффективно и шансы на выздоровление выше. Своевременная диспансеризация и профилактические осмотры позволяют выявлять заболевания на ранних, часто бессимптомных стадиях, когда лечение наиболее успешно.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, записаться на диспансеризацию можно разными способами: на сайте «Полармед», через портал «Госуслуги», по телефону единого колл-центра 8(8152) 56-81-80, в «личном кабинете» пациента, при обращении в регистратуру или через терминал самозаписи в поликлинике.

Напомним, в рамках регионального стратегического плана «На Севере — жить!», направленного на развитие здравоохранения, за 6 лет было приобретено более 32 тысяч единиц медицинского оборудования, техники и мебели.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551041/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
-Правовая консультация (18+)Ветераны СВО из Мурманской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:30«Пятеро на каникулах». Документальный фильм (12+)16:20«Объединение»Концерт певицы «Нюша». Crocus City Hall '2013 (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Цены в Мурманской области в июне росли умеренно-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»