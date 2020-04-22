В Мончегорской ЦРБ открылось перепрофилированное инфекционное отделение

В Мончегорской центральной районной больнице открылось перепрофилированное инфекционное отделение. В нём 62 койки для лечения пациентов, заражённых COVID-19. Из них 42 – для пациентов, требующих кислородную поддержку. Сейчас в отделении установлены 4 аппарата искусственной вентиляции легких. В мае ожидается поступление 14 аппаратов ИВЛ, приобретенных на средства «Норникеля».

Отделение укомплектовано необходимой медицинской техникой и персоналом. К работе приступили инфекционист, анестезиологи-реаниматологи, невролог и врачи скорой медицинской помощи. Также сформирована резервная бригада. Медики будут проживать на территории корпуса в «чистой» зоне. Специалисты из числа резерва приступят к работе по мере необходимости в зависимости от количества пациентов.

Большую помощь в создании и оснащении стационара оказал «Норникель». Всего на эти цели компания выделила более 250 миллионов рублей. На эти средства проведён кислородопровод, созданы шлюзы для разделения «чистой» и «грязной» зоны, сделан ремонт, будет обустроена лаборатория.

Компания также приобрела и передала Мончегорской ЦРБ 15 мобильных аппаратов ИВЛ для автомобилей скорой помощи, 1800 защитных костюмов, стационарный тепловизор последнего поколения, защитные очки, перчатки, санитайзеры, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.