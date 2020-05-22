В Мончегорской ЦРБ появилась кислородная станция, которая полностью покроет потребность отделений больницы в кислороде

Для нужд Мончегорской центральной районной больницы приобретена кислородная станция, которая покроет потребность в кислороде всех отделений больницы, где он необходим. Это стало возможным благодаря сотрудничеству правительства Мурманской области и компании «Норникель». Финансирование из средств областного бюджета составило 15 млн рублей, Кольской ГМК предоставлены средства в размере 10 млн рублей.

Станция необходима для обеспечения кислородом при проведении респираторной поддержки пациентов, в том числе и с диагностированным коронавирусом.

Как рассказал главный врач Мончегорской ЦРБ Сергей Лялюшкин, до настоящего времени снабжение кислородом и в реанимации, и в первичном сосудистом отделении, а также всех пациентов, нуждающихся в кислородном обеспечении, осуществлялось за счет доставляемых из разных источников кислородных баллонов. Мощность приобретенной кислородной станции – 30 кубических метров в час – позволит одновременно обеспечить работу 40 аппаратов ИВЛ. Кроме того, у данной модели есть функция, позволяющая производить заправку кислородом специальных баллонов, которые при необходимости можно транспортировать и использовать в других больницах региона.

«Её особенность в том, что она не только производит кислород, но и позволяет заряжать им баллоны. Для города это значимое, грандиознейшее событие. Поэтому хочу сказать спасибо за это и правительству Мурманской области, и Кольской ГМК», – отметил Сергей Лялюшкин.

В настоящее время станция доставлена в медучреждение, осуществляется подготовка к ее установке на стационарное место и подключению к электричеству и действующим кислородопроводам, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.