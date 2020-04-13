В Мончегорской ЦРБ с помощью «Норникеля» обустраивают новое инфекционное отделение

Компания «Норникель» помогает Мончегорской больнице открыть новое инфекционное отделение. Оно разместилось в бывшем помещении роддома и женской консультации. В новом отделении 62 койки для лечения пациентов, зараженных коронавирусом. Создано 38 точек для подключения кислорода.

Переоборудование отделения больницы началось две недели назад. На средства «Норникеля» и при участии специалистов компании «Печенгастрой» здесь оперативно построили несколько шлюзов для разделения «чистой» и «грязной» зоны. Решён вопрос о бесперебойном снабжении кислородом нового инфекционного отделения. Вместо привозных баллонов обеспечивать работу аппаратов искусственной вентиляции лёгких будет собственная кислородная станция. Монтаж дополнительного кислородопровода уже завершён.

- Благодаря «Норникелю» и Кольской ГМК мы будем обеспечены всем необходимым, - отметил главный врач Мончегорской ЦРБ Сергей Лялюшкин. - Без помощи градообразующего предприятия нам было бы крайне сложно, если вообще возможно всё это сделать.

Для удовлетворения первоочередных потребностей в медицинской аппаратуре и препаратах «Норникель» уже выделил медицинским учреждениям Мончегорска и Печенгского района 117 млн рублей.

Как отметил заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам Максим Иванов, это была только часть благотворительной помощи.

- Компания приняла решение о выделении на борьбу с коронавирусной инфекцией в Мончегорске и Печенгском районе ещё 200 млн рублей, которые в том числе пойдут на закупку оборудования для оснащения нового отделения. В первую очередь закупаются аппараты ИВЛ, другие необходимые медицинские приборы, средства индивидуальной защиты.

Ожидается, что новое отделение инфекционное отделение в Мончегорске будет готово к приёму пациентов, если они появятся, уже на текущей неделе.

Составлен список врачей, которые заступят на дежурство при поступлении первых больных. При этом трудиться медики будут в автономном режиме – для них в чистой зоне предусмотрены места для отдыха.