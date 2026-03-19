В мончегорской школе №5 команда развития прорабатывает модель кадровой стратегии

В конце февраля команда трансформации продолжила работу над трёхлетней стратегией развития мончегорской школы №5. На предыдущем модуле был сформирован общий каркас документа, теперь же участники начали детально прорабатывать его первую часть — кадровую стратегию.

Участники встречи определили ключевые задачи на ближайшие 6–12 месяцев. В первую очередь необходимо понять, какие специалисты нужны школе с учётом её концепции развития и планов. Также предстоит выстроить систему работы с кадрами: продумать, где искать сотрудников, как их привлекать, отбирать, адаптировать и как помогать развиваться в профессии.

Сначала управленческая команда вместе с экспертами сформировала базовую модель кадровой стратегии в формате воронки. Затем пропустила её через ИИ, чтобы получить дополнительные рекомендации и посмотреть на задачу с другой стороны. Такой подход не заменяет экспертную работу, но помогает дополнить её и ускорить.

Параллельно участники проектировали бренд школы как работодателя и будущий лендинг с вакансиями.

Работа коснулась и общего позиционирования учебного учреждения. В основу легла его миссия — быть командой профессионалов, создавать комфортную среду атмосферу для раскрытия талантов каждого человека, обеспечивать высокое качество образования и быть открытыми к партнёрству.

«Команда внимательно подходит к выбору профилей обучения для школьников, - отмечает Александр Ушаков, эксперт команды развития. - Это помогает сфокусировать усилия и точнее выстроить кадровую стратегию. Отдельное внимание уделяется и взаимодействию с другими образовательными организациями, которые могут стать партнёрами в реализации выбранной стратегии».

Обсудили на модуле и возможные форматы партнерства с Мончегорским политехом: общие курсы, профориентацию, обмен опытом и практиками, а также совместное использование инфраструктуры и оборудования.

«Самым важным на модуле было то, что управленческая команда становится крепкой и самостоятельной. Для неё развитие школы в приоритете! – сказал Ильнур Мифтахов, эксперт команды развития. - Необходимо сделать так, чтобы это намерение было подкреплено эффективными управленческими подходами и методами».

На следующих модулях команде предстоит завершить проработку оставшихся двух лет стратегии и перевести ключевые идеи в детальные управленческие решения.

Проект реализуется Агентством развития Мончегорска при поддержке администрации города и компании «Норникель». Ключевой партнёр — эндаумент-фонд «Кольский».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/539254/#&gid=1&pid=1