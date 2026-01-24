Марина Табейкина: наша жизнь состоит из минусов и плюсов, или Как принимать правильные решенияКошелёк: цены на плодоовощную продукцию упорно ползут вверх
В мончегорской школе №7 прошло торжественное открытие памятной доски Квасникову Михаилу Савельевичу, Герою Советского Союза

Постановлением администрации города Мончегорска от 19 ноября 2025 года Общеобразовательной школе №7 было присвоено имя Героя Советского Союза Квасникова Михаила Савельевича. 23 января прошло торжественное открытие памятной доски.

Напомним, инициатива присвоения имени была предложена депутатом Мурманской областной Думы Максимом Ивановым и коллективом школы совместно с Верой Охотниковой - руководителем школьного музея «Аллея Славы», где в мае 2025 года открыли экспозицию «Слава тебе, победитель-солдат!», посвящённую Михаилу Савельевичу.

Михаил Савельевич Квасников проживал и работал в Мончегорске. В мае 1941 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и был участником Великой Отечественной войны. К октябрю 1944 года гвардии ефрейтор Михаил Квасников был миномётчиком 28-го гвардейского стрелкового полка. 7 октября 1944 года во время боя у горы Малый Кариквайвишь в Кольском районе он одним из первых ворвался в немецкие траншеи. 9 октября спас от неминуемого плена командира батальона, получившего ранение. 13 октября во главе группы бойцов штаба отразил несколько немецких контратак. В том бою он получил ранение, но продолжал сражаться. 25 февраля 1945 года Михаил Савельевич Квасников погиб в бою. Ему было всего 23 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество» Михаил Квасников посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина и медалью «За отвагу».

Глава города Андрей Рудаков поблагодарил Максима Иванова за такую важную и нужную нашему городу инициативу, ведь сохранение исторической памяти и дальнейшая её передача новым поколениям одна из главных задач, которая стоит перед нами сегодня.

Депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов обратился к ученикам и напомнил о том, что необходимо бережно хранить память о героях и гордиться тем, что школа носит имя Михаила Савельевича, который отдал жизнь за нашу Родину.

 

 

Фото:  https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/536725/#&gid=1&pid=9

