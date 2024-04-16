В морском инженерном полку Северного флота проводится подготовка минно-розыскных собак к поиску взрывоопасных предметов

В отдельном морском инженерном полку Северного флота прошли плановые занятия с собаками минно-розыскного отделения.

На полосе препятствий вожатые провели тренировку с питомцами по поиску боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также для поддержания дисциплины с собаками регулярно повторяется общий курс дрессировки с выполнением команд.

Находящиеся на службе минно-розыскные собаки умеют распознавать запах тротила, пластида и ряда других взрывчатых веществ. Их навыки военные инженеры регулярно используют при проверке объектов военной инфраструктуры, а также при проведении тренировок по противодействию терроризму.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, минно-розыскные собаки инженерного полка были задействованы в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции, где благодаря им было обнаружено несколько сотен взрывоопасных предметов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12509296@egNews