В морском инженерном полку Северного флота состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню инженерных войск

В отдельном морском инженерном полку Северного флота 23 января состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню инженерных войск.

На строевом плацу части командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил сотрудников морской инженерной службы и личный состав инженерных частей и подразделений с 320-летием инженерных войск России и очередной годовщиной со дня образования полка.

Адмирал Александр Моисеев отметил важную роль инженерных подразделений в освоении флотом Арктики, обеспечении повседневной деятельности сил флота, подготовке и проведении учений и других мероприятий боевой подготовки в суровых условиях Крайнего Севера, утилизации боеприпасов и взрывоопасных предметов, которые продолжают обнаруживаться в местах боёв времён Великой Отечественной войны на Кольском полуострове.

В ходе мероприятия также состоялась церемония возложения венков к памятному знаку «Саперам – североморцам, погибшим на Северном Кавказе».

Для гостей полка, ветеранов, военнослужащих и членов семей была организована выставка, представляющая современные средства инженерного вооружения Вооруженных сил Российской Федерации.

Самым зрелищным эпизодом праздника стал практический показ возможностей военных инженеров на примере действий отряда обеспечения движения в ходе марша мотострелковых подразделений. В ходе показа были разыграны эпизоды отражения нападения диверсионно-разведывательной группы на колонну, обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов различными способами, продемонстрированы действия расчета инженерной машины разграждения.

В завершение праздничных мероприятий артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота выступили с концертной программой перед военными инженерами в клубе части.

Военнослужащие инженерных подразделений Северного флота ежегодно принимают участие в обеспечении учений сил и войск флота в Арктике, на побережье континента и островах Северного Ледовитого океана.

Как сообщает пресс-служба СФ, в 2020 году инженеры Северного флота провели инженерное обеспечение межвидового тактического учения на Таймыре, других плановых мероприятий боевой подготовки на необорудованном побережье на Чукотке, архипелагах Новосибирские острова, Северная и Новая Земля, а также на архипелаге Земля Франца-Иосифа.