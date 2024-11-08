В Москве для посетителей открылся Национальный центр «Россия»

Национальный центр «Россия» встретил первых посетителей. Он начал свою работу 4 ноября Международным симпозиумом «Создавая будущее», участие в котором приняли более шести тысяч гостей из 101 страны. С 7 ноября площадка открыта для всех желающих каждый день, кроме понедельника, с 10.00 до 20.00, а экскурсии по экспозиции стартуют каждые 15 минут.

«Наша миссия — создать пространство для креативного мышления, вдохновить людей и сформировать у них чувство гордости за нашу страну, за ее достижения через новые просветительские и образовательные форматы. Мы хотим сделать Национальный центр «Россия» популярным и модным местом для молодежи. Пространством, где раскрываются таланты. Платформой, на которой каждый сможет найти возможности для самореализации. Национальный центр открыт для всех. Мы приглашаем на нашу площадку всех, кто любит нашу страну, гордится ей и стремится сделать еще лучше. Как и на выставке «Россия», все мероприятия в Национальном центре бесплатные», — подчеркнула заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

Как и на выставке «Россия», в одноименном Национальном центре ежедневно будут проходить десятки экскурсий. Только за первые три дня работы на площадке уже прошло 300 экскурсий для участников Симпозиума «Создавая будущее». В центре работают 50 гидов — все они прошли серьёзную школу подготовки на выставке «Россия». Это экскурсоводы, которые действительно любят своё дело — талантливо и интересно дарить людям новые знания.

Стать участником экскурсий может каждый. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте russia.ru или присоединиться к группам, формируемым возле информационной стойки.

Национальный центр «Россия» продолжит насыщенную образовательную программу выставки. Так, уже в ближайшее время здесь стартует проект «Открытая школа», который презентует лучше образовательные практики в стране. Первым участником станет Физтех-лицей им. П.Л. Капицы. В феврале на площадке пройдёт День российской науки, а в марте состоится большой форум о профессиях будущего.

Развить творческий потенциал жителей страны, популяризировать традиционные ценности, сохранить культурную преемственность поможет богатая культурная программа. Так, 12 ноября в Национальном центре пройдёт уникальный концерт «Голос поэта», подготовленный совместно с Линой Арифулиной при поддержке ПФКИ. Современные музыканты представят шедевры золотого и серебряного веков русской поэзии в необычном формате. Например, Нилетто исполнит в своей манере стихотворение Роберта Рождественского «Будь, пожалуйста, послабее», а Хаммали под аккомпанемент русского хора прочитает «Письмо к женщине» Сергея Есенина.

30 ноября Национальный центр «Россия» приглашает всех желающих вместе отметить день рождения гения — композитора Эдуарда Артемьева. А новогодний сезон начнётся на площадке уже 21 ноября. Гости погрузятся в сказочную атмосферу — их ждут уникальные фотозоны, увлекательные мастер-классы и угощения из разных регионов страны, а в эксклюзивной постановке традиционного праздничного «Щелкунчика» примут участие лучшие солисты Большого театра.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

Первым мероприятием в Национальном центре «Россия» стал Международный симпозиум «Создавая будущее», участие в котором приняли более 6000 гостей из 101 страны.

Фото (пресс-служба «Национального центра «Россия»): https://gov-murman.ru/info/news/