В Москве госпитализировали 24 человека после контакта с зараженным коронавирусом, а выявлены свыше 100 человек, контактировавших с больным москвичом

Свыше 100 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом гражданином России, вернувшимся из Италии, выявлено в Москве. Они госпитализированы либо помещены под карантин, сообщил 2 марта в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции Covid-2019. Коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии, сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение; заболевание протекает в лёгкой форме. В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека - родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего, из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека», - написал мэр.

Как пишет ТАСС, в настоящее время случаи заражения коронавирусом были выявлены в 71 стране, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксированы 2,9 тысячи летальных исходов, выздоровели 44,4 тысячи человек, число случаев заражения превысило 80 тысяч.