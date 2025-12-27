В Москве и «атомных» городах покажут фотопроект «Большая семья «Росатома»

Герои, представшие перед объективом фотокамеры, - люди различных возрастов, национальностей, профессий, социальных групп, неразрывно связанные с «атомными» городами.

Композиционное единообразие кадра раскрывает общность нашей страны и одновременно подчеркивает уникальные детали частной жизни каждой семьи, ее традиции и ценности. Во время съёмок, люди рассказывали семейные истории, говорили о себе, о своих увлечениях, показывали домашние реликвии. Попутно фотограф запечатлел запоминающиеся объекты монументального искусства каждого города - архитектуру, мозаики, памятники - то, что с творческой точки зрения формирует адресность среды и индивидуальность каждого региона.

В Полярных Зорях открытие выставки запланировано в январе. Она будет представлена в Детской школе искусств.

Оксана Конышева, руководитель программы «Территория культуры «Росатома»: «Результат фотопроекта включает также издание увесистого «семейного фотоальбома». Его часть мы представим в формате уличной фотовыставки во всех городах присутствия «Росатома». Получилось увлекательное и доброе путешествие по семейным историям, характерам, ценностям, трепетному отношению к семье, к городу, месту силы. Проект показывает ценность и значимость простого человека, подчёркивает важность поддержки, заботы, сплоченности семьи».

Валерий Мельников, российский фотограф: «Это не просто фотопроект – это возможность для жителей «атомных» городов поделиться своими личными историями, укрепить связи между поколениями и сохранить память о важнейших событиях их жизни».

Фото: https://pz-city.ru/index.php/novosti/13514-v-moskve-i-atomnykh-gorodakh-pokazhut-fotoproekt-bolshaya-semya-rosatoma