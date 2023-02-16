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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.23 16:30

В Москве на фасаде ТРЦ на Ленинском проспекте «открывается» выставка цифрового искусства, вдохновлённая северным сиянием, природой и культурой Мурманской области

Она подготовлена финалистами направления медиаарта креативной платформы Простор от «VK» при поддержке галереи цифрового искусства «Generative Gallery», агентства оператора цифровых медиа форматов «INTENTION» и Министерства культуры Мурманской области.

В Москве открывается выставка цифрового искусства AURORA, вдохновленная северным сиянием, природой и культурой Мурманской области. Она подготовлена финалистами направления медиаарта креативной платформы Простор от «VK»  при поддержке галереи цифрового искусства «Generative Gallery», агентства оператора цифровых медиа форматов «INTENTION» и Министерства культуры Мурманской области.

«Север вдохновляет! Работы талантливых участников заполярного оффлайн-кэмпа – ещё один яркий пример того, как много идей можно почерпнуть в красоте Мурманской области и людях, живущих в нашем уникальном регионе. Поэтому одна из наших задач – показать Север как можно большему числу творческих людей. Для этого при поддержке главы региона Андрея Чибиса реализуется целый комплекс мер – от грантовой поддержки и локейшн-туров для российских кинодеятелей до проведения ярких мероприятий и арт-резиденций в самых красивых уголках Кольского Заполярья», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

 Напомним, что арт-резиденция «Медиаарт» для финалистов марафона «Простор» от «VK» проходила в Мурманской области в декабре прошлого года. Пройдя отбор из более 700 участников, молодые творцы со всей России путешествовали по самым интересным местам Мурманской области, охотились за северным сиянием, любовались Териберкой, поднимались на борт первого атомного ледокола, знакомились с саамским бытом и современным стрит-артом. В итоге они создали работы, которые легли в основу цифровой выставки «AURORA». Художники переосмыслили в цифровом формате легенды коренных народов Севера, урбанистические рельефы и природный ландшафт Мурманской области, феномен северного сияния.

Как отмечают в «VK», благодаря выставке даже те, кто никогда не был в Мурманске, смогут почувствовать и окунуться в неповторимую атмосферу северного края. Все работы получились разнообразными и сохранили неповторимый визуальный стиль авторов. Выставка расположится на одном из самых больших медиафасадов Москвы – в соответствии с современными трендами привычные рекламные поверхности становятся арт-объектом и площадкой для реализации творческих проектов.

С 17 февраля по 3 марта работы художников-финалистов «Простора» будут демонстрировать в Москве каждый день с 18.00 до 18.30 на фасаде ТРЦ «РИО» на Ленинском проспекте.

Выставка подготовлена при участии представительства правительства Мурманской области в Москве, сообщает региональное Министерство культуры.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-139605315_456239396

Комментарии

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Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
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09.02.23 17:00
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