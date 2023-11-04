В Москве на ВДНХ стартовала международная выставка-форум «Россия». Мурманская область презентует экспозицию о достижениях региона

4 ноября в Москве на территории ВДНХ открылась уникальная выставка-форум «Россия», где представлены важнейшие достижения страны в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, сферах транспорта, строительства, науке и культуре, международном сотрудничестве. Экспозиция Мурманской области расположена в зоне «В» 75-го павильона.

Уникальный проект инициировал Президент России Владимир Путин.

В экспозиции Мурманской области представлены главные символы Кольского Заполярья: северное сияние, памятник защитникам Советского Заполярья и разбивающий льды атомный ледокол. Внутри ледокола – иммерсивная комната с мультимедийным экраном, посетив которую, можно попасть из прошлого в настоящее региона. Также в зоне экспозиции созданы интерактивно-информационные фиджитальные зоны, где собраны интересные факты, вдохновляющие истории людей, связавших жизнь с Крайним Севером, представлены промышленные и туристические возможности Мурманской области. Посетители стенда Заполярья могут попробовать себя в роли капитана ледокола или командира подводной лодки Северного флота. Стенд презентовали Сергею Кириенко, первому заместителю руководителя Администрации президента РФ, также его посетили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Удмуртской республики Александр Бречалов.

«Открытие международной выставки «Россия» – это, без преувеличения, самое масштабное культурное событие года. Не только все регионы страны, но и министерства, огромные компании смогут показать свои достижения жителям и гостям нашей необъятной Родины. И Мурманская область, безусловно, станет ярким элементом выставки. Нам точно есть чем удивить и заинтересовать посетителей. Наша промышленность, наши крупные проекты, наш Северный флот и наша природа никого не оставят равнодушными. И со всем этим можно будет познакомиться прямо на стенде. Уверен, что после этого многие захотят приехать в Заполярье», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Кроме того, организованы масштабный гастрономический фестиваль, универмаг и фермерская ярмарка. Здесь гости выставки могут попробовать блюда арктической кухни, приобрести традиционные и современные сувениры региона: обувь из оленьего камуса – пимы, бурки, тапочки, фигурки из теста – козули, деревянные кружки – куксы, шоколад «Медведица». Гостей ждут мастер-классы по приготовлению разнообразных блюд и напитков.

Сегодня на гастрономическом фестивале официально открыт Дом российской кухни. На корнере Мурманской области команда рестораторов «Арктик Мун» расскажет о традициях, культуре кухне региона, и презентует несколько блюд, в их числе – перлов – северный плов из перловки с олениной, квашеной капустой и брусникой, блины с морошкой и сметаной, солянка с мясом оленя, кедровыми орехами и брусникой, русский суп на огуречном рассоле с форелью и мурманской треской «Калья», чай «Согревайка».

В пятницу, 22 декабря, пройдёт День Мурманской области. Стенд региона станет центром выставки и получит дополнительные возможность презентовать свои достижения в различных сферах, а также продемонстрировать выступления творческих коллективов и гастрономические особенности региональной кухни.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, выставка-форум будет работать до 12 апреля 2024 года, и станет крупнейшей событийной площадкой страны: запланирована масштабная культурно-развлекательная, детская, образовательная и деловая программы. Кроме того, по экспозиции будут организованы тематические экскурсии по 6 маршрутам: «Искусство», «Общество», «Технологии», «Энергетика», «Экология», «Профессии».

Также запущен масштабный квест по экспозициям регионов «Серебряного ожерелья России»: в том числе задания нужно выполнять на стенде Мурманской области. Для прохождения нужно получить на стенде паспорт туриста и действовать по инструкции. Участников ждут сувениры, а победителей – путешествие.

Вход для посетителей на форум-выставку свободный. Подробнее ознакомиться с графиком работы, мероприятиями и новостями выставки можно на сайте https://russia.ru/.

Фото: https://gov-murman.ru