В Москве на выставке «Россия» губернатор Андрей Чибис рассказал о главных преимуществах Мурманской области

Сегодня губернатор Андрей Чибис дал старт Дню Мурманской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Глава региона рассказал гостям о том, чем славится и гордится Мурманская область. Он подчеркнул, почему регион остаётся флагманом развития Арктической зоны России.

«Отличительная черта Кольского Заполярья – сильная и развивающаяся экономика. За четыре года темп роста инвестиций – 116%. Это, между прочим, второе место в Северо-Западном федеральном округе. Валовый региональный продукт вырос в 2,5 раза, в сумме инвестиции в Кольское Заполярье составили почти триллион рублей», – сообщил глава региона.

Мурманская область остаётся абсолютным лидером по количеству резидентов АЗРФ. Вместе с резидентами территории опережающего развития «Столица Арктики» сейчас их свыше 220, и создано уже 4,5 тысячи рабочих мест. Это как небольшие предприятия, так и крупные проекты, важные для всей России.

«Мурманская область – территория развития масштабных проектов. Президентом России Владимиром Путиным приняты все решения о газификации региона, мы уже приступили к реализации. В планах Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, Мурманского СПГ и «НОВАТЭКа» – построить СПГ– завод мощностью 20 млн тонн в год. Совсем недавно мы запустили Мурманский транспортный узел», – рассказал Андрей Чибис.

В этом году подписаны соглашения на переработку лития в Колмозерском и Полмостундровском месторождениях – в Кольском Заполярье сосредоточено более половины российских запасов лития.

«Ресурсная база региона велика, у нас располагается более 60 крупных месторождений. Далеко не исчерпан и ресурсный потенциал Мурманской области по разным полезным ископаемым», – сообщил Андрей Чибис.

Мурманская область – ворота Северного морского пути, главной судоходной артерии России. По ней расстояние из европейской части России на Восток короче почти вдвое.

База атомного ледокольного флота России – все атомные ледоколы страны, которые имеют порт приписки Мурманск и обеспечивают круглогодичную навигацию по Севморпути.

Мурманск входит в топ-5 портов России по грузообороту. Это единственный порт в Арктике с приростом по этому показателю. Грузопоток по Северному морскому пути в 2023 году вырос на 3,2% и составил 53 млн тонн.

В Мурманской области помимо национальных проектов действует стратегический план «На Севере – жить», направленный на развитие региона. Он создан на основе более 500 тысяч предложений жителей региона. Губернатор подчеркнул, что это идеология и философия команды правительства Мурманской области. Благодаря реализации плана область становится комфортной и привлекательной для жизни, в том числе для специалистов из других субъектов нашей страны, которые приезжают на Крайний Север жить и работать.

Он отметил, что Мурманскую область за её уникальную природу, вкусную арктическую кухню и достопримечательности полюбили туристы. В прошлом году турпоток к нам составил 540 тысяч гостей, рост – 25%. И эти темпы ежегодно сохраняются, наш амбициозный план – миллион туристов в год. Мурманская область – это доступная Арктика, она находится всего в двух часах полета от Москвы. Поэтому среди арктических регионов Кольское Заполярье – самый популярный маршрут их всех уголков России.

«Мы эту цель ставили к тридцатому году. За четыре года нам удалось на треть снизить поток тех, кто уезжает. По данным за 9 месяцев этого года впервые с 90-х годов в Мурманскую область приехало на 800 человек жить и работать больше, чем уехало из региона. Это наш общая победа! Очень рассчитываю и надеюсь, что благодаря поддержке президента Владимира Путина, активной работе наших промышленных партнёров, трудовых коллективов, которые создают богатство России, нам удастся сохранить этот тренд и сделать Мурманскую область, как и российскую Арктику и всю страну, ещё привлекательнее и мощнее», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков на открытии Дня Мурманской области отметил, что у региона особая миссия в русской Арктике, связанная с развитием атомного ледокольного флота, портового хозяйства, судоходства по Северному морскому пути, северного рыболовства:

«Сегодня в Мурманской области уже состоялись масштабные промышленные и инфраструктурные проекты, направленные на укрепление позиций нашей страны, последовательно наращивающей присутствие в Арктике. Регион является лидером по привлечению инвестиций, туристическому потоку, количеству земельных участков, выданных по программе «Арктический гектар», здесь активно развивается малый и средний бизнес. Приоритетные задачи государственной политики – эффективное использование этого потенциала и создание конкурентоспособных условий для реализации новых созидательных проектов в различных отраслях и сферах».

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября, в День народного единства, и будет проходить по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. На ней продемонстрированы важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457311625%2Fwall-120229555_95860