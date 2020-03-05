В Москве обсудили вопросы реализации нацпроекта «Экология» в Мурманской области с учётом арктических особенностей региона

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили реализацию нацпроекта «Экология» в Мурманской области с учётом арктических особенностей региона. Ключевой темой встречи стали результаты реализации нацпроекта «Экология» на территории региона, а именно управление отходами. Андрей Чибис обсудил с Дмитрием Кобылкиным возможность государственной поддержки в ликвидации старых муниципальных свалок. Также в ходе встречи прошло обсуждение очистки Кольского залива.

Как сообщил губернатор, в 2019 году Мурманская область перешла на новую систему обращения с ТКО. На территории успешно работают мусоросортировочный комплекс и полигон твердых коммунальных отходов, а также две мусороперегрузочные станции. По мнению Андрея Чибиса, создание новых объектов по обращению с отходами поставило следующую ресурсоемкую задачу – необходимость ликвидировать старые муниципальные свалки, в том числе самую крупную за полярным кругом площадью 35 га – в Мурманске. Губернатор Андрей Чибис представил главе Минприроды России обоснование и просьбу о включении объекта в план федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Дмитрий Кобылкин поддержал инициативу и взял на контроль важный для региона вопрос, в случае положительного решения по заявке после прохождения всех экспертиз софинансирование может быть предусмотрено из федерального бюджета в 2021-2024 годах.

На сегодняшний день в рамках разработки проектной документации на рекультивацию свалки выполнены инженерные изыскания, получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, проведены общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Документы направлены на государственную экологическую экспертизу.

На совещании также обсудили мероприятия по очистке Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества. Комплексное обследование показало порядка 100 единиц затопленных судов. Глава региона представил опыт прежних лет, когда за счет федерального бюджета велась очистка прибрежных территорий от несанкционированных свалок водного транспорта. Тем не менее в настоящее время объекты не включены в перечень на подъем и ликвидацию по федеральному проекту «Чистая страна». Губернатор указал на особую значимость этой работы для экологического благополучия жителей и водной среды Мурманской области. Обоснования на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде в акватории Кольского залива также будут рассмотрены в Минприроды России, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.