В Москве подвели итоги открытого архитектурного конкурса «Неочевидное.Арктика»: победители посетят Апатиты и Териберку

В новом корпусе Третьяковской галереи в Москве состоялась торжественная церемония подведения итогов Открытого архитектурного конкурса для Арктической зоны России «Неочевидное. Арктика». Конкурс проводится при поддержке Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика», председателем которой является губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Конкурс «Неочевидное. Арктика» стартовал в июле 2025 года как профессиональная платформа для формирования нового архитектурного взгляда на развитие Арктической зоны России. Ключевая задача — переосмыслить возможности prefab-технологий на металлокаркасе применительно к условиям Крайнего Севера. Церемонию открыла заместитель губернатора Мурманской области и член жюри конкурса Ольга Вовк.

«Крайний Север сталкивается с особыми вызовами: экстремальным климатом, долгой зимой, полярными ночами и удалённостью от крупных центров. Традиционные подходы к градостроительству здесь часто неэффективны. А молодые архитекторы и урбанисты мыслят нестандартно и умеют сочетать традиции и инновации, а также ориентироваться на потребности нового поколения в комфортной среде. Для нас очень важно услышать именно их голос в архитектуре, а также раскрыть потенциал молодёжи и создать определенный кадровый резерв в сфере – именно для этого создан наш конкурс», – подчеркнула Ольга Вовк.

С приветственными словами к участникам и гостям также обратились генеральные партнёры конкурса Владимир Лозенко, основатель федеральной сети заводов ЛСТК «Фабрика каркасов», и Сергей Лещёв, партнёр архитектурного бюро «Руспроект».

В конкурсе приняли участие студенты профильных вузов и архитекторы не старше 30 лет из более чем 40 городов России. Всего поступило 326 заявок. Средний возраст участников — 23 года, 84% — студенты и магистранты, 16% — выпускники и практикующие архитекторы.

К оценке проектов были привлечены ведущие российские архитекторы, учёные и эксперты в области арктического строительства и урбанистики, в том числе Надежда Замятина (профессор НИУ ВШЭ), архитекторы Никита Асадов, Саша Лукич, Алексей Кораблев, Дмитрий Селивохин и Юлия Шишалова (главный редактор «Проект Россия»).

Победителями конкурса стали Татьяна Черепнёва (МАРХИ, Москва), Ирина Васнева (Санкт-Петербургский государственный горный университет), Алексей Баландин, Ксения Криницына, Екатерина Шакирьянова (сборная команда Москва–Екатеринбург: МАРХИ и Уральская архитектурно-художественная академия), Глеб Чуркин (Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета, Ростов-на-Дону) и Динара Саламатова (выпускница Казанского государственного архитектурно-строительного университета, Казань).

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, каждый победитель в номинации получил премиальный знак конкурса и денежную выплату 100 тысяч рублей, а также возможность отправиться в Мурманскую область.

«Рада пригласить победителей конкурса в августе этого года в наш регион. Для всех победителей будет организована творческая сессия в Центре современного искусства «Сияние» в Апатитах с экскурсиями в Хибины и Териберку. До встречи в самой близкой Арктике!» — обратилась к собравшимся Ольга Вовк.

