В Москве представили культуру кольских саамов

В Международный день саамов на стенде Мурманской области на выставке-форуме «Россия» состоялись мастер-классы по саамскому рукоделию.

Представители Ассоциации кольских саамов, члены Родовой общины «Пуаз» («Олень»), мастерицы саамского рукоделия Лидия Большунова и Ольга Шаршина организовали и оформили для гостей и жителей столицы площадку, которая знакомит с уникальной культурой коренного малочисленного народа Севера – саамов.

Саамы обучали посетителей выставки традиционному мастерству.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, в рамках мастер-класса Лидия Большунова показала, как изготовить привеску, являющуюся у саамов элементом декорирования одежды и предметом быта. Привески традиционно изготавливались из сукна и металла треугольной формы, их значение заключается в свойствах оберегать человека от зла и бедствий. Ольга Шаршина научила гостей выставки секретам создания оберегов, участники мастер-класса рисовали акриловыми красками петроглифы на спилах дерева.

Фото: https://gov-murman.ru