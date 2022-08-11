В Москве представили туристический путеводитель по Мурманской области

Презентация книги «Мурманская область. Современный путеводитель» состоялась в ТД «Библио-Глобус» в Москве.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев, генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» Анастасия Иванова и представители издательства PressPass – шеф-редактор Маргарита Полунина и управляющий директор Леонид Агафонов.

Участники презентации рассказали о том, как развивается туристическая сфера Мурманской области и о том, какие новые возможности открываются для гостей региона. Ответили на вопросы о природных достопримечательностях и инфраструктуре края, а также о мерах государственной поддержки для развития отрасли и о практике туроператоров Заполярья. Обсудили с гостями мероприятия наиболее интересные маршруты и объекты для посещения в регионе, а также туристические перспективы развития Кольского полуострова.

Завершилась презентация призовой викториной на знание Мурманской области. Среди сувениров были разыграны подарочные сертификаты на проживание в купольном глэмпинге, охоту на северное сияние и организацию тура на Кольский полуостров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для издательства «PressPass» путеводитель по Мурманской области стал 22-м изданием в линейке туристических справочников по регионам России. Ранее издательство выпустило полноформатные путеводители по всем регионам Дальнего Востока России, по Арктической зоне Российской Федерации, по ряду регионов Центральной России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/