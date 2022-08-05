В Москве представят туристический путеводитель по Мурманской области. Презентация книги «Мурманская область. Современный путеводитель» состоится в понедельник, 8 августа, в 18.00 в ТД «Библио-Глобус» (ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1).

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в обращении к читателям книги отметил: «Мы всегда ждём гостей с нестандартными, экзотическими и эксклюзивными запросами. Летом наш регион поразит незаходящим солнцем, а зимой можно погрузиться в магию полярной ночи, когда солнце не поднимается над линией горизонта. Здесь есть все для комфортного отдыха, начиная от охоты и рыбалки, горных лыж и альпинизма, кайтинга и дайвинга, катания на оленях и собачьих упряжках, сплавов, достопримечательностей и паломнического туризма, завершая наблюдением за китами с прогулочного катера в Териберке и встречей с настоящим Дедом Морозом в Лапландии, а также волшебными переливами полярного сияния или даже путешествием на атомном ледоколе на Северный полюс».

Для издательства PressPass путеводитель по Мурманской области стал 22-м изданием в линейке туристических справочников по регионам России. Ранее издательство выпустило полноформатные путеводители по всем регионам Дальнего Востока России, по Арктической зоне Российской Федерации, по ряду регионов Центральной России.

«Край нетронутой природы, бескрайних тундр, кристально чистых озер и бурных рек, величественных гор и уникальных заповедников… Все это относится к Мурманской области! Список можно продолжать еще долго. Кольский полуостров – место, где гармонично переплелись все виды туризма, именно поэтому поток гостей в регион ежегодно увеличивается более чем на треть. И это только статистические данные, а ведь многие приезжают в Мурманскую область самостоятельно!» – говорят авторы путеводителя.

Как сообщает региональный комитет по туризму, участникам презентации расскажут о том, как развивается туристическая сфера Мурманской области и о том, какие новые возможности открываются для гостей региона. Презентация завершится призовой викториной.

Модераторами мероприятия выступят Денис Мальцев, заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга Комитета по туризму Мурманской области и Анастасия Иванова, генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/