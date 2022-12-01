В Москве презентуют книгу о путешествии на Кольский полуостров

В рамках программы мероприятий международной ярмарки интеллектуальной литературы «Non/fictio№24» в Москве состоится презентация книги «Путешествие на Кольский. Дневник путешественника по России в рисунках».

Творческая встреча с Варварой Леднёвой – автором нового объёмного травелога о путешествии по Кольскому Северу – состоится 4 декабря с 13.00 до 13.45 в Гостином Дворе по адресу: гор. Москва, ул. Ильинка, 4, площадка «Литературное кафе».

Международная ярмарка интеллектуальной литературы проводится в Москве с 1 по 5 декабря. Ознакомиться с полной программой мероприятий и приобрести билет можно на официальном сайте.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Фото: страница «Varvara Comics».