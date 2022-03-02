В Москве проходит VII конференция «Арктика: устойчивое развитие»

В данном мероприятии участвуют представители нефтегазовой отрасли, промышленных и логистических компаний, научного и бизнес-сообществ, банковского сектора. В центре внимания – вопросы обеспечения энергетической безопасности, стратегия развития транспортной инфраструктуры, инновации в технологических и проектных решениях добычи и переработки полезных ископаемых, а также экологическая безопасность Арктики.

В конференции принимают участие депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко и заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора.

На пленарной сессии, посвящённой ключевым инвестиционным проектам развития Арктической зоны, Евгений Никора подробно рассказал участникам о формировании привлекательных налоговых и инфраструктурных условий для инвесторов. Парламентарий отметил, что в 2020 году после принятия правительством России необходимого постановления, в Мурманске и Кольском районе создана первая в Арктической зоне РФ территория опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики». Для резидентов ТОР действует комплекс налоговых преференций, предоставляются неналоговые льготы.

— На сегодняшний день Мурманская область является лидером по количеству резидентов, их количество достигло 129 компаний. Размер заявленных инвестиций – 246,5 млрд рублей. Планируется создать более 8 тысяч рабочих мест, —сказал Евгений Никора.

Депутат подчеркнул, что с целью привлечения инвестиций в экономику региона и сопровождения крупных инвестиционных производственных и инфраструктурных проектов в 2013 году в Заполярье создана Корпорация развития Мурманской области, которая стала эффективным инструментом взаимодействия власти и бизнеса. В качестве примера – открытие в конце прошлого года на вершине горы Айкуайвенчорр Кировска панорамного ресторана, построенного за счёт внебюджетных средств в объеме 613,1 млн рублей. В этом году Корпорация начала развивать новые направления деятельности – создание инфраструктуры для инвестпроектов и поиск новых инвестиционных ниш.

Евгений Никора особо заострил внимание на ряде «антикризисных» мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые были выработаны в целях нивелирования негативных последствий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции:

— Региональными законами дополнительно сокращены налоги для малого и среднего бизнеса на несколько лет вперед. В итоге, несмотря на тяжелый 2020 год, мы имеем колоссальный рост инвестиций. Мурманская область не просто выжила в период пандемии, но и совершила рывок.

В завершение Евгений Никора отметил, что депутаты Мурманской областной Думы активно вовлечены в работу по совершенствованию законодательства, направленного на создание благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе:

— В апреле 2020 года региональным парламентом принят пакет законов, направленный на поддержку малого бизнеса. Внесены изменения в действующие законы «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков», «О налоге на имущество организаций», «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов». В октябре 2020-го продлено действие регионального закона об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения до 2024 года. В ближайшее время Думой планируется к рассмотрению проект закона «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций». Согласно статье 286.1 Налогового кодекса РФ в случае его принятия, при уплате налога на прибыль организация может уменьшить сумму налога (авансового платежа), подлежащую зачислению в доходную часть бюджета субъекта Российской Федерации, на сумму инвестиционного налогового вычета.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22962/