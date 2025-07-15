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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.25 10:00

В Москве прошла рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

14 июля стороны обсудили ключевые направления реализации поручений Президента России Владимира Путина по итогам Международного арктического форума, а также развитие в регионе спорта, туризма, молодёжной политики, образования и науки.

В том числе в рамках встречи был рассмотрен текущий статус проекта строительства кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета и определение направлений дальнейшего развития его инфраструктуры. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что кампус будет специализироваться на Северном морском пути, минеральных ресурсах Арктики, арктических биоресурсах и биотехнологиях.

«По поручению президента Владимира Путина правительство совместно с регионами создаёт созвездие современных университетских кампусов в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Они становятся настоящими точками синергии науки, бизнеса и общества. В состав «третьей волны» включен проект создания кампуса мирового уровня в Мурманске – поддержать его поручил наш глава государства. Уверен, инфраструктура такого студгородка сможет создать широкие возможности для реализации потенциала жителей Мурманской области, а разработки внесут весомый вклад в технологическое лидерство нашей страны», – отметил Дмитрий Чернышенко.

В рамках плана «На Севере – жить!» в Мурманской области уделяют большое внимание развитию науки и образования. Помимо работы над созданием кампуса, регион участвует в программе «Приоритет-2030», федеральном проекте «Профессионалитет», государственных мерах поддержки.

«В рамках федерального проекта «Профессионалитет», а также при поддержке правительства Мурманской области и индустриальных партнеров в колледжах Мурманской области обновлена инфраструктура более 160 лабораторий. В регионе уже открыто 7 образовательно-производственных кластеров, в которые входят 16 колледжей – 90% от общего количества. Мы активно модернизируем образовательную среду на всех уровнях», – сообщил Андрей Чибис. 

Губернатор отметил, что в Мурманской области уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями – более 42%. Систематически физической культурой и спортом занимаются свыше 150 тысяч жителей. Кроме того, климат региона обеспечивает самый продолжительный сезон для занятий зимними видами спорта. Ежегодно в Мурманской области проводят более 15 значимых соревнований всероссийского уровня по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, ски-альпинизму, фристайлу, сноуборду. Это способствует и росту туристической привлекательности региона: в 2024 году область посетили рекордные 761 тысяча гостей – лучший показатель за всю историю. Особое внимание привлекают уникальные маршруты: Баренцево и Белое моря, Ловозерские тундры, а также Хибины — круглогодичный центр активного отдыха. 

Вице-премьер прокомментировал, что Мурманская область входит в число регионов, показывающих существенный рост турпоездок. «Этому во многом способствуют меры нацпроекта «Туризм и гостеприимство», – сообщил вице-премьер.

В числе рассмотренных вопросов – возможность проведения капитальных ремонтов центрального бассейна и Ледового дворца в Мурманске, строительства крытого футбольного манежа; создание в регионе федерального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта – все эти объекты включены в мастер-планы развития опорных агломераций Мурманской области. Также говорили о возможности создания круглогодичных курортов на побережьях Белого и Баренцева морей в рамках проекта «5 морей и озеро Байкал».

«По итогам пленарного заседания Международного арктического форума, прошедшего в Мурманске в марте, Президент России Владимир Путин поддержал наши инициативы, вынесенные в том числе в процессе работы профильной комиссии Госсовета, и дал ряд значимых поручений для развития Арктических регионов России, Мурманской области. В том числе важно учесть создание приоритетных объектов для опорных населенных пунктов и предусмотреть финансирование, а также включить необходимые мероприятия в действующие национальные проекты. Мы вместе с федеральными коллегами продолжаем системную работу в этом направлении, ищем возможности и подходы. Спасибо за внимательное отношение к Мурманской области, стратегически важному для Арктики региону. Такая масштабная поддержка поможет сделать наши территории привлекательными и комфортными для жизни», – отметил Андрей Чибис и поблагодарил вице-премьера Дмитрия Чернышенко за плодотворное взаимодействие.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в основу перечня поручений президента по итогам Международного арктического форума легли инициативы, предложенные и детально проработанные в рамках работы комиссии Государственного совета по направлению «Северный морской путь и Арктика», возглавляемой губернатором Андреем Чибисом. Губернатор представил их Владимиру Путину на мероприятиях форума. Принятые решения позволят активизировать новый этап освоения и развития Арктической зоны России.

 

 

Фото (правительство России):  https://gov-murman.ru/info/news/550395/#&gid=1&pid=1

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