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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.23 17:30

В Москве состоится кинофестиваль документальных фильмов Знание.Кино

С 28 ноября по 2 декабря в Москве на ВДНХ состоится кинофестиваль документальных фильмов Знание.Кино, он будет проходить в рамках международной выставки-форума «Россия». Его участники увидят лучшие просветительские документальные киноленты всех времен. Также запланирована масштабная дискуссионная программа о развитии киноиндустрии.

Старт приёма заявок был дан 27 августа. За это время поступило несколько сотен работ из более чем 30 регионов страны. Лидерами по числу поданных заявок стали Московская, Ленинградская, Томская, Челябинская, Владимирская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Татарстан и Крым, Пермский и Ставропольский края. О своём желании участвовать в конкурсной программе кинофестиваля уже заявили кинодокументалисты из 8 федеральных округов страны: Центрального, Северо-Западного, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-Кавказского, Южного и Дальневосточного.

Приём заявок на участие в кинофестивале продлится до 3 ноября включительно. Представить свои работы об историческом, культурном наследии России, открытиях и достижениях наших соотечественников можно в пяти номинациях. Участвовать в номинациях «Кинохроника», «Исследования», «Беседа» и «Видовой фильм» могут все граждане России, которым исполнилось 18 лет. Возраст участников номинации «Первые» — с 14 до 17 лет. На конкурс принимаются фильмы, созданные в 2021–2023 годах, уже имеющие прокатные удостоверения или находящиеся в процессе их получения.

Фильмы, представленные на кинофестиваль, будут оцениваться по нескольким критериям: работа должна быть социально значимой, иметь просветительскую ценность, содержать оригинальные идеи и нестандартные творческие решения.

Победители в номинациях «Кинохроника», «Исследования», «Беседа», «Видовой фильм» и «Первые» получат гранты в размере 500 тысяч рублей на профильное обучение и стажировки, закупку профессионального оборудования для съёмок. А за победу в номинации «Выбор Первых» – грант в размере 200 тысяч рублей.

Кинопоказы фильмов номинантов станут ядром программы кинофестиваля документальных фильмов Знание.Кино, который пройдет с 28 ноября по 2 декабря в Москве, он организован в рамках одноименного просветительского трека Общества «Знание» и посвящён деятельности Дзиги Вертова – советского кинорежиссера, сценариста, одного из основателей и теоретиков документального кино.

В деловую программу кинофестиваля войдут дискуссии и паблик-токи с участием ведущих российских экспертов киноиндустрии в очном и онлайн-формате. Также запланирована специальная программа: кинопоказы фильмов-победителей пройдут во всех регионах страны.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в январе 2023 года Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею молодых российских кинематографистов интегрировать документальные фильмы в образовательный процесс и поручил рассмотреть вопрос об оказании поддержки победителям проекта Знание.Кино Российского общества «Знание».

Трек Знание.Кино реализуется с апреля 2022 года и включает в себя конкурсы просветительских фильмов, кинопоказы и премьеры, дискуссии и паблик-токи с участием ведущих российских экспертов киноиндустрии, презентации школ документального кино и создание киноклубов.

Организатором кинофестиваля выступает Российское общество «Знание», соорганизатор – режиссёр, продюсер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, генеральный партнёр проекта – Институт развития интернета.

Партнёрами кинофестиваля документальных фильмов Знание.Кино наряду с Институтом развития интернета выступают Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых», Союз кинематографистов России и «Москино».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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