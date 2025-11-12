В Москве состоится презентация перспективных инвестиционных предложений Мурманской области

28 ноября правительство Мурманской области представит потенциальным инвесторам перспективные для реализации проекты в сферах спорта, гостеприимства и девелопмента в регионе. Деловое мероприятие пройдёт в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей при поддержке Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР).

К участию приглашают предпринимателей, которые интересуются Мурманской областью как новой точкой роста для своего бизнеса. Здесь можно будет познакомиться и обменяться контактами с представителями власти, узнать экспертное мнение инвесткоманды региона, договориться о деловой встрече или поездке на Кольский полуостров для личного знакомства с инвестиционными возможностями.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации по ссылке.

Планируется, что презентация соберёт не менее 50 представителей деловых объединений, российских предпринимателей и представителей компаний из дружественных стран, заинтересованных в реализации проектов на территории Кольского Заполярья.

«Сегодня Мурманская область — стратегически важный регион и самая доступная Арктика. Благодаря широкому набору налоговых и административных преференций запускать инвестиционные проекты в арктических регионах становится все перспективнее, и наш регион сегодня представляет собой территорию колоссальных возможностей», — прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Предстоящая презентация состоится в Москве уже в третий раз. Ранее подобные мероприятия Мурманской области за пределами региона проходили в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ и на Российской неделе ГЧП. В результате их проведения были достигнуты договоренности о реализации новых инвестиционных проектов на территории региона.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, связаться с организаторами и уточнить интересующие вопросы можно по электронной почте: roadshow@invest-murman.ru.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556819/#&gid=1&pid=1