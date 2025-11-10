Галина Скибяк и Мария Рольская: «Сияние Арктики» - четвёртый сезонТерпимость при найме в России: более половины работодателей готовы не учитывать пол, возраст и знак зодиака
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.11.25 10:15

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и министра транспорта России Андрея Никитина

7 ноября стороны обсудили вопросы комплексного развития транспортной инфраструктуры региона.

Губернатор подчеркнул, что соответствующие поручения даны Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе Международного арктического форума в Мурманске в марте этого года.

«Реализация проектов имеет стратегическое значение для развития Арктики, Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, это глобальные цели, озвученные главой государства. В том числе речь о комплексном развитии Мурманского транспортного узла и увеличении мощности порта Мурманск в три раза за счёт строительства новых терминалов и расширения железнодорожных подходов. Это позволит превратить Мурманскую область в мощный мультимодальный транспортный хаб Трансарктического коридора. Большой блок работы – обеспечение объектов необходимой энергетической инфраструктурой», – отметил Андрей Чибис.

Важнейшей задачей является создание ближних железнодорожных подходов. В декабре 2023 года запущено рабочее движение по новой железнодорожной линии Выходной-Лавна с мостовым переходом через реку Тулому, что позволило также начать совместно с ГТЛК отгрузку угля с нового перегрузочного комплекса, который запущен в марте этого года. Теперь необходимо достроить подъездные пути – около 50 км, чтобы выйти на плановые 18 млн тонн грузов в год.

«Обсудили с федеральными коллегами вопросы, которые тормозили процесс. Они были проработаны ранее с нашими партнёрами – АО «Центр развития портовой инфраструктуры». Необходимые решения сегодня были найдены, работа продолжается», – сообщил губернатор.

В рамках встречи также был затронут вопрос модернизации аэропортов региона. Сейчас активно ведётся подготовка к запуску нового терминала аэропорта «Мурманск». Также обсудили модернизацию аэропорта «Хибины» и вопросы, связанные с согласованием размещения рейдовых комплексов в Кольском заливе.

Напомним, вопросы развития МТУ как базового логистического комплекса для Севморпути и ТТК системно прорабатываются губернатором Андреем Чибисом, в том числе в рамках возглавляемой им Комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика». По итогам работы получена поддержка Президента РФ Владимира Путина.

«Развитие транспортной системы Мурманской области – общегосударственная задача. От неё зависит и логистика, и экспорт, и будущее Арктики. Федеральный центр нас слышит и поддерживает», – подчеркнул в завершение Андрей Чибис и поблагодарил министра и команду ведомства за конструктивный диалог.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556688/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: цены на плодоовощную продукцию в магазинах пошли вверх - скоро зима-PRO Валюту (16+)Изменения курса рубля на биржевых торгах в начале недели в целом незначительные-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Противоаварийная тренировка при проведении отопительного периода в Североморске прошла успешно-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»