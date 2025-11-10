В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и министра транспорта России Андрея Никитина

7 ноября стороны обсудили вопросы комплексного развития транспортной инфраструктуры региона.

Губернатор подчеркнул, что соответствующие поручения даны Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе Международного арктического форума в Мурманске в марте этого года.

«Реализация проектов имеет стратегическое значение для развития Арктики, Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, это глобальные цели, озвученные главой государства. В том числе речь о комплексном развитии Мурманского транспортного узла и увеличении мощности порта Мурманск в три раза за счёт строительства новых терминалов и расширения железнодорожных подходов. Это позволит превратить Мурманскую область в мощный мультимодальный транспортный хаб Трансарктического коридора. Большой блок работы – обеспечение объектов необходимой энергетической инфраструктурой», – отметил Андрей Чибис.

Важнейшей задачей является создание ближних железнодорожных подходов. В декабре 2023 года запущено рабочее движение по новой железнодорожной линии Выходной-Лавна с мостовым переходом через реку Тулому, что позволило также начать совместно с ГТЛК отгрузку угля с нового перегрузочного комплекса, который запущен в марте этого года. Теперь необходимо достроить подъездные пути – около 50 км, чтобы выйти на плановые 18 млн тонн грузов в год.

«Обсудили с федеральными коллегами вопросы, которые тормозили процесс. Они были проработаны ранее с нашими партнёрами – АО «Центр развития портовой инфраструктуры». Необходимые решения сегодня были найдены, работа продолжается», – сообщил губернатор.

В рамках встречи также был затронут вопрос модернизации аэропортов региона. Сейчас активно ведётся подготовка к запуску нового терминала аэропорта «Мурманск». Также обсудили модернизацию аэропорта «Хибины» и вопросы, связанные с согласованием размещения рейдовых комплексов в Кольском заливе.

Напомним, вопросы развития МТУ как базового логистического комплекса для Севморпути и ТТК системно прорабатываются губернатором Андреем Чибисом, в том числе в рамках возглавляемой им Комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика». По итогам работы получена поддержка Президента РФ Владимира Путина.

«Развитие транспортной системы Мурманской области – общегосударственная задача. От неё зависит и логистика, и экспорт, и будущее Арктики. Федеральный центр нас слышит и поддерживает», – подчеркнул в завершение Андрей Чибис и поблагодарил министра и команду ведомства за конструктивный диалог.

