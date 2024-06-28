В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и министра транспорта России Романа Старовойта

Стороны обсудили работу в рамках ряда важных для региона направлений.

Губернатор Андрей Чибис обсудил с министром транспорта России Романом Старовойтом расширение железнодорожных подходов к МТУ, реконструкцию взлетно-посадочных полос аэропортов региона и другие направления взаимодействия

«В числе важнейших – расширение ближних и дальних ж/д подходов к объектам Мурманского транспортного узла, чтобы по поручению Президента России Владимира Путина обеспечить перевозку грузов до 110 млн тонн через порт Мурманск. А также реконструкция взлётно-посадочных полос аэропортов Мурманск и Апатиты, которые также вошли в перечень поручений Владимира Владимировича Путина», – отметил губернатор.

Также стороны обсудили увеличение финансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги» для Мурманской области, чтобы регион мог ещё активнее обновлять дороги; проведение капитального ремонта участка дороги Р-21 «Кола» на подъезде к Североморску и увеличение субсидирования направлений авиаперелётов для расширения маршрутной сети

«Будем с коллегами вместе отрабатывать и искать решения для их реализации», – сообщил губернатор по итогам встречи.

Фото (пресс-служба правительства РФ): https://gov-murman.ru