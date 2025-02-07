В Москве состоялась рабочая встреча Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

В ходе встречи стороны обсудили развитие высшего образования и создание кампуса мирового уровня в Мурманске.

Кампус мирового уровня будет создан на базе Мурманского арктического университета, который играет ключевую стратегическую роль в подготовке кадров для освоения Арктики.

«Строительство кампуса станет мощным импульсом для привлечения талантливой молодёжи, развития науки и технологий, подготовки высококвалифицированных специалистов для стратегически важных отраслей Арктики таких как судостроение, логистика, энергетика и многое другое. Мы стремимся к тому, чтобы Мурманск стал не только ведущим промышленным и логистическим центром Севера, но и ключевой образовательной площадкой, притягивающей студентов со всей России. И очень благодарны Президенту России за то, что поддержал нас и принял решение по созданию этого ключевого проекта развития высшего образования в Мурманске», – сказал Андрей Чибис по итогам встречи.

Отметим, высшее образование находится в фокусе внимания регионального правительства. На развитие Мурманского арктического университета, в том числе на обустройство современных лабораторий и обновление общежитий, с 2019 года было направлено 13,5 млрд рублей.

Кроме того, МАУ включён в программу «Приоритет – 2030».

Большое внимание развитию Мурманского арктического университета оказывает первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров, который возглавляет наблюдательный совет МАУ.

Благодаря его поддержке Мурманский арктический университет активно модернизируется, в том числе на его развитие привлекаются федеральные средства, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/