В Москве состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

В преддверии совместного заседания Комиссии Государственного совета РФ по вопросам развития Арктики и Северного морского пути и Морской коллегии РФ стороны обсудили вопросы подготовки комплексного проекта.

«В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, данным в марте этого года на полях Международного арктического форума в Мурманске, мы продолжаем проработку вопросов, касающихся всех аспектов развития арктических территорий, главной национальной артерии – Трансарктического транспортного коридора, а также Северного морского пути. В частности, ведётся работа по созданию комплексного проекта с учётом необходимости строительства и ремонта судов, ледоколов, увеличения объёма добычи и переработки полезных ископаемых в Арктической зоне Российской Федерации, газификации нашего региона, а также с учётом инициированной нами концепции развития опорных городов, которую также поддержал глава государства. Я благодарю за активное сотрудничество Дениса Валентиновича, коллег из федерального правительства», – отметил Андрей Чибис.

Одним из важных вопросов развития арктического макрорегиона является подготовка высокопрофессиональных кадров. Для этого в Мурманской области продолжается масштабная модернизация образовательной среды. Первый вице-премьер подчеркнул ключевую задачу – строительство до 2030 года в Мурманске кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета.

«При поддержке Дениса Валентиновича Мантурова, председателя наблюдательного совета вуза, а также Минобрнауки России, индустриальных партнеров мы смогли добиться активизации процесса обновления нашего главного университета. Существенно обновили учебную и социальную инфраструктуру, ввели в эксплуатацию 30 новых объектов, идёт работа ещё по 10. В том числе открыли площадку для аккредитации медицинских специалистов, а также современный учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна – первую очередь Берегового учебно-тренажерного центра, который создается в рамках проекта кампуса. В рамках встречи обсудили дальнейшие шаги», – прокомментировал губернатор.

