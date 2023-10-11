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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.23 15:15

В Москве состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и главой регионального парламента Сергеем Дубовым

В рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации состоялась рабочая встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко и губернатора Андрея Чибиса. В мероприятии также приняли участие Председатель областной Думы Сергей Дубовой, сенаторы от региона Константин Долгов и Татьяна Сахарова. 

Спикер СФ отметила, что Мурманская область – регион с большим потенциалом. 

«По АПК у вас хорошее движение. Приток инвестиций хороший. Видим оживление Мурманской области, регион с большим потенциалом, и заслуживает этого. Здесь живут замечательные люди. И, конечно, усилия ваши, как губернатора, и вашей команды, дают результат, это видно», – отметила Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации также подчеркнула, что участие области в Днях субъекта в Совете Федерации – возможность на федеральной площадке рассказать об успехах, обозначить имеющиеся проблемы.

Спикер СФ напомнила, что по итогам Дней субъекта принимается Постановление Совета Федерации, реализации которого правительство РФ и сенаторы уделяют особое внимание.

Андрей Чибис поблагодарил за конструктивное обсуждение ряда тем на заседаниях Комитетов СФ, а также плодотворную работу с верхней палатой парламента.

«Чётко отработали со всеми комитетами. Проект документа, который сейчас готов к заседанию, накануне выверен. На комитетах мы подробно обсудили, нашли поддержку коллег по всем инициативам. Мы исходили из того, что действительно актуально для региона. На нулевых чтениях бюджета поднимали вопрос по медицинскому страхованию, по этому дефициту. Спасибо за поддержку, уже пошли подвижки, обсуждения с Минздравом, Минфином, профильными коллегами в комитете привели к движению и дополнительному финансированию, совместному решению», – подчеркнул Андрей Чибис. 

Сергей Дубовой отметил значимость выработки наиболее эффективных решений по ключевым вопросам социально-экономического развития Мурманской области и поблагодарил Валентину Матвиенко за оказанное нашему региону внимание.

 

Фото (пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ): https://duma-murman.ru/upload/iblock/93e/lh05l4823hsy38wkuq9oxcxu3dx93rrs.jpeg

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