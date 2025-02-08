В Москве состоялась рабочая встреча вице-премьера России Александра Новака и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Вчера в Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Стороны обсудили ход подготовки программы газификации Мурманской области и вопросы федеральной поддержки компенсации затрат на мазут.

«Газификация – ключевой проект для региона. Она не только обеспечит жителей и предприятия более доступным и экологичным топливом, но и снизит энерготарифы, укрепит экономику и улучшит экологическую ситуацию. Важно, что Владимир Владимирович Путин и все коллеги на федеральном уровне нас поддерживают в этом вопросе», – отметил Андрей Чибис по итогам встречи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/