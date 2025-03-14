В Москве состоялась рабочая встреча заместителя руководителя администрации Президента России Максима Орешкина с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

Основными темами обсуждения стали реновация закрытых административно-территориальных образований, развитие Северного морского пути и опорных населённых пунктов Арктики, а также подготовка к Международному арктическому форуму, который впервые пройдёт в Мурманске 26–27 марта под девизом «На Севере – жить!».

«У нас есть чёткое понимание целей и задач по каждому из направлений, а главное – конкретные достижения и планы, которыми мы регулярно делимся с федеральными коллегами. Важно, что наши инициативы находят поддержку на самом высоком уровне», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона поблагодарил Максима Орешкина за поддержку инициатив правительства Мурманской области, направленных на развитие Арктики. По его словам, это позволяет ускорить реализацию стратегически важных проектов, привлекать в регион новые инвестиции, создавать условия для экономического роста и улучшения качества жизни северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/