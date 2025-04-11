В Москве состоялась рабочая встреча зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по вопросам развития региона

Один из пунктов повестки – обсуждение проекта перечня поручений, которые дал Президент России Владимир Владимирович Путин в рамках VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

Они касались новых мер поддержки, необходимых для развития арктической зоны РФ и их жителей. Среди них трёхкратное увеличение мощностей МТУ, необходимость строгого выполнения планов по газификации Мурманской области до 2030 года, ускорение принятия графика реализации арктических мастер-планов, развитие мощностей по глубокой переработке сырья в Арктике, а также продление программы реновации ЗАТО до 2030 года с ежегодным объёмом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в нацпроектах необходимо предусмотреть отдельные арктические разделы. Также были затронуты следующие значимые темы: расселение жильцов из аварийных домов, распространение программы «Доступное арендное жильё» на арктические регионы. Кроме того, ряд поручений касался дополнительного лимита из федерального бюджета для благоустройства и повышения доступности медицинских услуг на Севере.

«Благодарю вас лично и правительство России за регулярную поддержку значимых социальных инициатив для Кольского Заполярья и арктических регионов. Мы тщательно прорабатываем каждый пункт в рамках работы комиссии Государственного Совета по направлению «Северный морской путь и Арктика». Мы уверены, что Арктическая зона РФ должна развиваться комплексно, так как Северный морской путь – это не только логистика, но и люди, города, инфраструктура, социальная сфера. Кроме того, благодаря поддержке главы государства и правительства России у нас успешно реализуется реновации ЗАТО и военных гарнизонов», – сказал глава региона.

Так, в Мурманской области по этой программе уже проведено 2000 мероприятий на общую сумму 13,9 млрд рублей. Например, построена школа в Североморске, корпус школы в Печенгском округе, 6 детских садов, 8 амбулаторий и ФАПов, отремонтировано 199 жилых домов, построено и реконструировано 10 спортивных объектов и 6 объектов культуры, благоустроено 26 общественных пространств, 10 общественных территорий, 59 современных детских и спортивных комплексов.

На ближайшие 3 года по программе реновации ЗАТО правительством России уже утверждено более 200 мероприятий, в рамках которых будут проведены работы более чем на 1,4 тысячи объектов, на эти цели будет направлено более 40 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Программа реновации ЗАТО по поручению Президента России Владимира Путина продлена до 2030 года с ежегодным финансированием по 10 млрд рублей.

Министерство информационной политики Мурманской области напоминает, что в июле 2024 года Президент России Владимир Путин назначил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика». Это стало новым эффективным инструментом для формирования значимых инициатив совместно с главами арктических субъектов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/