В Москве состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» (МАФ)

Форум пройдёт в Мурманске 26-27 марта 2025 года. Заседание провёл заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО, председатель Оргкомитета МАФ Юрий Трутнев. Андрей Чибис принял участие в первом заседании оргкомитета VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»

«Мы сегодня проводим первое заседание оргкомитета. Интерес мирового сообщества к Арктике с каждым годом растёт. Наравне с арктическими регионами в повестке стараются принимать участие большее количество стран, не имеющих прямого выхода к Северному Ледовитому океану. Это, с одной стороны, открывает широкие возможности для международного экономического, экологического, научного сотрудничества, с другой стороны – требует большего внимания к хрупкой экосистеме в целом, к равновесию в Арктике. Сегодня главная международная площадка для сотрудничества по устойчивому развитию региона – Арктический совет – практически приостановила свою работу. Значит, нам надо подбирать новые формы взаимодействия. Форум «Арктика – территория диалога» пройдёт в Мурманске 26–27 марта и может стать одной из таких площадок. Губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис предложил девиз форума – «На Севере - жить!». Я поддерживаю это предложение. Как лозунг, как бренд это уже начинает получать развитие в Мурманской области и вообще на территории русского Севера. Правительство Российской Федерации проводит значительную работу по социально-экономическому развитию Арктики, созданию условий, в которых действительно хочется жить и развиваться. Мы создали самую большую арктическую территорию опережающего развития. В Арктике реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, ведётся работа по развитию Северного морского пути. По решению Президента России разрабатываются мастер-планы реновации арктических опорных пунктов. Эта работа требует постоянного внимания и сопровождения, чем мы и обязаны вместе заниматься. Сегодня обсудим деловую программу, общие организационные вопросы и подготовку города к проведению мероприятий», – открыл заседание Юрий Трутнев.

«В этом году форум станет площадкой для широкого диалога по вопросам устойчивого развития региона. Продолжим обсуждение международного сотрудничества. Деловая программа будет строиться на решении ключевых задач развития северных территорий и подготовки инфраструктуры Северного морского пути для взаимодействия с торговыми партнерами в соответствии с поручениями президента по развитию Арктики. В преддверии Арктического форума в Москве, 13-14 марта 2025 года состоится Х Международная научно-практическая конференция «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие». Также традиционно в рамках программы мероприятий запланированы обширная культурная и спортивная программы», – отметил советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя – ответственный секретарь организационного комитета МАФ Антон Кобяков.

Обсуждались организационные вопросы подготовки МАФ. Форум пройдёт под девизом «На Севере – жить!», который символизирует не только стремление к созданию комфортной среды для жизни в суровых условиях Севера, но и подчеркивает стратегическую важность территории как ключевого пространства для экономического развития и международного сотрудничества. К Арктике сегодня приковано беспрецедентное внимание. Природные ресурсы и логистические возможности Арктики делают её территорией с жесткой экономической и геополитической конкуренцией.

Мурманская область выбрана неслучайно – она находится в крупнейшей в России и мире экономической зоне с единым набором налоговых и административных преференций, здесь расположена база Северного флота России и единственный в мире атомный ледокольный флот. По мнению участников рабочей встречи, проведение форума станет дополнительным стимулом для развития всего макрорегиона.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил о подготовке деловой программы МАФ: «Россия – лидер в освоении и развитии Арктики, которая сегодня является мощным экономическим двигателем для нашей страны. Более 15% ВВП России формируется в АЗРФ, крупнейшие российские компании инвестируют в арктические проекты более 35 трлн рублей. Внимание международного сообщества также приковано к Арктике. Это связано с её ресурсным, экономическим потенциалом, логистической ролью как наиболее перспективного и короткого пути, связывающего Азию с Европой, климатическими изменениями. Подготовлен проект деловой программы, который предусматривает несколько ключевых тем: развитие Северного морского пути, привлечение инвестиций и развитие ресурсной базы, повышение качества жизни людей, инфраструктура и технологии, образование и кадры, международное сотрудничество, коренные малочисленные народы Севера. Предложения по наполнению деловой программы продолжают поступать в адрес Минвостокразвития и Фонда Росконгресс».

О ходе подготовки Мурманской области к проведению форума проинформировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Даты форума приходятся на проведение 90-го Праздника Севера, в рамках которого планируется проведение большого количества спортивных активностей, доступных для участников и гостей Форума, включая зимнее плавание. 26 марта всех ждёт гала-шоу, посвящённое юбилею «Полярной Олимпиады». В столице Заполярья готовится обширная дополнительная программа, которая поможет гостям почувствовать стопроцентную Арктику: фестиваль арктической кухни, саамская деревня, выставка современного искусства из частной коллекции уроженца Мурманской области Андрея Малахова, спектакли, выступления творческих коллективов региона и Ансамбля песни и пляски Северного флота – гордости Вооружённых Сил Российской Федерации. Участникам форума предложат экскурсионные маршруты по самому большому городу за Полярным кругом в мире, купание в спецкостюмах в незамерзающем Кольском заливе и туры выходного дня в главные туристические точки притяжения региона.

«Проведение такого важного и масштабного события в Мурманской области – большая честь. Регион активно готовится принять гостей и участников МАФ. Крайне важно, что «Арктика – территория диалога» вернулась в Арктику. Мы уверены, что это станет стимулом развития всей российской Арктики в целом, и инфраструктуры региона в частности. Ждём всех в Мурманске – столице Арктики!», – прокомментировал Андрей Чибис.

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдёт 26-27 марта 2025 года, впервые после завершения успешного председательства Российской Федерации в Арктическом совете на территории Арктической зоны Российской Федерации в 2021-2023 годах, в рамках которого был запущен социокультурный проект «Душа России. Север» по поддержке малых коренных народов Севера. Его открытие состоялось на полях ВЭФ-2022 при поддержке Правительства Российской Федерации. Планируется, что фестиваль войдёт в культурную программу МАФ-2025, в ходе которой эксперты обсудят развитие государственной национальной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации и продвижение их культуры на территории страны.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, Международный арктический форум станет ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых, многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Организатором мероприятия выступит Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

«Арктика – совершенно уникальный для России регион, имеющий важнейшее экономическое значение. В предыдущие периоды Арктика была одной из ведущих площадок политического взаимодействия, а сейчас ситуация изменилась. Часть наших соседей считают, что они могут обойтись в Арктике без участия России. Совершенно очевидно, что это невозможно. В свою очередь, мы настроены на сотрудничество и продолжаем диалог. Арктика – это территория взаимодействия, где нужно много, что сделать, для достижения целей», – подвёл итоги обсуждения Юрий Трутнев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/