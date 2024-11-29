В Москве состоялось первое заседание Совета по развитию и обеспечению морской деятельности Морской коллегии России

Заседание провели помощник Президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев и руководитель Совета, начальник управления Президента России по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков. Участие в заседании также принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На повестку заседания были вынесены вопросы, связанные с совершенствованием государственного управления морской деятельностью РФ.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию с приморскими регионами, где сосредоточены портовые мощности, судоремонтные и судостроительные заводы и иные объекты морского потенциала. Также на заседании рассмотрели вопросы государственной политики в сфере морского пространственного планирования, эффективного размещения предприятий судостроительного комплекса, портовой инфраструктуры, поставили задачи, связанные с организацией прогнозирования, выявления и оценки угроз национальной безопасности в сфере морской деятельности.

«Работаем все вместе, чтобы формировать дополнительные эффективные предложения для решения задач, поставленных Президентом России. В том числе обсудили Северный морской путь», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним, в августе в Москве под председательством помощника Президента России Николая Патрушева состоялось первое заседание Морской коллегии РФ. Участие в заседании принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона доложил о планируемых проектах развития региона – создании судостроительной верфи и необходимости расширения провозной способности Мурманского транспортного узла. В этом же месяце Николай Патрушев совершил поездку в Мурманскую область и посетил ряд промышленных предприятий, в том числе морской порт «Лавна» и ФГУП «Атомфлот». Также он оценил действующую инфраструктуру и перспективные участки под новые проекты в порту Мурманск и на западном берегу Кольского залив.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/