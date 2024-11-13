В Москве состоялось заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Участники рассмотрели предложения по актуализации планов действий Российской Федерации в Арктике, а также набор конкретных инициатив по развитию Севморпути и неразрывно связанному с ним повышению качества жизни в АЗРФ.

Андрей Чибис напомнил, что комиссия создана по указу президента Владимира Путина, её главные задачи – анализ имеющихся механизмов и разработка дополнительных предложений для чёткого выполнения целей, поставленных главой государства и включенных в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

«Борьба за арктические ресурсы активно наращивается со стороны оппонентов нашей страны. Широкомасштабное освоение арктических ресурсов можно осуществить только при наличии развитой логистики, человеческих ресурсов и соответствующих инвестиций. Северный морской путь - это самый короткий морской транспортный коридор между Азией и Европой. Безусловно, экономически, географически, он плотно связан со всей Арктической зоной нашей страны. В соответствии с поручением президента принят план развития СМП, утверждён правительством РФ. Подготовлен проект федерального проекта «Большой Северный морской путь» в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Мы находимся в режиме поиска дополнительных решений, чтобы обеспечить выполнение задач, поставленных президентом по развитию и Арктики, и Севморпути. Это требует больших инвестиций, но их стоит рассматривать как инвестиции в безопасность нашей страны, а не только как коммерческую окупаемость», – подчеркнул Андрей Чибис и отметил необходимость актуализации системы стратегических документов, касающихся развития АЗРФ и её транспортной системы, включая Северной морской путь, с расширением горизонта планирования до 2050 года с учётом новых геополитических вызовов и нового опыта работы.

В ходе заседания рассмотрели подготовленные совместно с экспертным сообществом предложения по обеспечению коммерческой привлекательности транспортной артерии для участников рынка, зафиксировали потребность в актуальном анализе целевой грузовой базы и формировании сценариев грузопотока, в флоте высокого ледового класса, включая ледокольный. Дополнительно отмечена важность модернизации инфраструктуры и решения по развитию транспортных узлов, в том числе расширению мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, необходимость обеспечения бесперебойности и безопасности судоходства за счёт совершенствования спутниковой группировки.

Отдельно выделено предложение расширить и укрепить международное сотрудничество в Арктике путём реализации партнёрских проектов в судостроении и развитии портовой инфраструктуры как на территории России, так и за её пределами.

Советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта, заместитель председателя Морской коллегии Российской Федерации Игорь Левитин напомнил об успешных примерах реализации проектов в рамках СМП.

«Если говорить о развитии Арктики, мы увидели удачный пример, как «Совкомфлот» вошёл в этот проект больше 10 лет назад. И, по сути. мы без участия иностранных компаний смогли обеспечить вывоз углеводородов. Хотя это было непросто. Наша задача на этом этапе сделать перевозчика с балкерным флотом, контейнеровозами. И сегодня такая возможность есть. У «Росатома» есть ряд крупных логистических компаний, которые могут также эти грузы перевозить. Ну, и, конечно, задача, одна из важнейших, я считаю, – обеспечить международный транзит на Северном морском пути. Тогда мы сможем сказать, что международный транспортный коридор СМП состоялся», – отметил Игорь Левитин.

Особое внимание в ходе заседания комиссии уделили проектам и программам, направленным на повышение качества жизни людей в Арктике.

«Наряду с подготовкой и реализацией мастер-планов 16 арктических агломераций по поручению Президента России мы создали специальный реестр лучших практик жизни на Севере, доказавших свою эффективность в условиях сурового арктического климата, больших расстояний, полярной ночи. В реестр вошли 250 технологий, которые уже локально применяются в различных сферах: социальной инфраструктуре, транспортной системе, городской среде, сервисах для граждан. В их числе – система мониторинга вечной мерзлоты и технологии волнового контроля устойчивости зданий, гибридная энергетика, мобильная медицина, энергоэффективные технологии строительства жилья, системы городского освещения, тёплые остановки, арктические фермы, автомобили повышенной проходимости и другие решения. Следующий шаг – внедрение и тиражирование лучших практик во всех арктических регионах», – отметил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Андреем Чибисом были озвучены предложения, поддержанные всеми регионами АЗРФ, о необходимости приоритизации мероприятий мастер-планов опорных арктических населённых пунктов в национальных проектах, смягчению критериев предоставления субсидий регионам АЗРФ и необходимости зафиксировать лимиты в 100 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов для Арктики, выделенных на реализацию мастер-планов арктических и дальневосточных регионов. Члены комиссии согласились с тем, что с учётом особых климатических условий Севера и высоких финансовых издержек, необходимы дополнительные механизмы и инструменты для повышения качества жизни: выработка стандарта арктической медицины, возможность запуска отдельного трека в рамках всероссийского конкурса по создания комфортной городской среды для регионов АЗРФ и предоставления им возможности направить средства от списания 2/3 задолженности по ИБК на модернизацию жилищного фонда.

«Развитие Арктической зоны Российской Федерации является национальным приоритетом. Российская Арктика формирует около 15% ВВП страны и около 20% экспорта, там проживает почти 2,5 млн человек, что является самым высоким значением численности населения среди стран мировой Арктики. Реализация экономического потенциала Арктики, которая приносит в бюджет страны каждый шестой рубль, требует особых механизмов опережающего развития инфраструктуры, научно-технологической базы, социальной сферы в опорных населённых пунктах АЗРФ, где проживает более 70% населения АЗРФ. Сегодня на заседании прозвучали важные и конкретные предложения, которые мы, как профильное министерство, поддерживаем», – прокомментировал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отметил, что Андрей Чибис, возглавив комиссию, взял на себя непростую миссию объединить все усилия Арктических регионов и постараться сгладить ту межрегиональную конкуренцию, которая есть. Он также поддержал все предложения, которые озвучил Андрей Чибис в своём докладе как председатель комиссии.

Александр Цыбульский также отметил, что потребуется помощь комиссии и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ в получении рекомендаций в федеральные органы власти о приоритетном выделении средств в рамках национальных проектов и федеральных программ на реализацию мастер-планов опорных территорий. А также предложил внести в протокольные решения комиссии предложение для арктических регионов сохранить уровень софинансирования реализации национальных проектов, не только по проведению капительных ремонтов жилых домов, но и переселение из ветхого и аварийного жилья, который определён Президентом Российской Федерации – 2%.

«То же самое касается модернизации коммунальной инфраструктуры. У нас сегодня предлагается софинансирование на 35-36 процентов из регионального бюджета. Это неподъёмно. Почему мы можем выходить с этим предложением, потому что северные арктические территории с учётом специфики, климата, с учётом карниза недофинансирования первые 20 лет постсоветского периода, у нас точно эта проблема сегодня стоит наиболее актуально. Поэтому тоже просил бы выйти с этим предложением, чтобы уровень софинансирования был сохранён в тех параметрах, которые определены постановлением правительства РФ», – подчеркнул Александр Цыбульский.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежь и дети» Дмитрий Артюхов поблагодарил Андрея Чибиса за системный анализ и уже выдвинутые предложения по развитию Арктики, отметил, что в регионе ведётся активная работа по улучшению качества жизни, в том числе сформированы мастер-планы развития. Также он предложил членам комиссии дополнительно проработать тему северных надбавок.

«Мы недавно обсуждали это и на стратегической сессии у председателя правительства. Вопрос северных надбавок для наших федеральных коллег-территориальных органов – системный по всей Арктике, есть поручения. И Вы, Андрей Владимирович, и я, как губернатор, и ещё ряд наших коллег ставили этот вопрос перед главой государства, находили поддержку. Вопрос достаточно дорогостоящий и его решение идёт медленно. Предлагаю в рамках работы комиссии эту тему додавливать. Выполнение всех стратегических задач, безусловно, связано с ключевыми федеральными полномочиями: безопасность, спасение, обеспечивающие функции. Важна укомплектованность штата, ротация влияет на квалификацию специалистов», – отметил Дмитрий Артюхов. Он также поблагодарил Игоря Левитина за многолетнюю поддержку ключевых инфраструктурных проектов для Арктики и выразил уверенность, что при поддержке комиссии крупные, системные для АЗРФ проекты и решения по ним будут идти активнее.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе заседания также выступили начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики, заместитель председателя Морской коллегии Российской Федерации Сергей Вахруков, специальный представитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов, вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев и другие.

Отметим, системную поддержку в работе комиссии оказывает помощник Президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Андрей Чибис поблагодарил его за плодотворное взаимодействие.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/