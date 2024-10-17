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Мурманская область. Арктика (16+)17.10.24 19:45

В Москве в Музее Победы состоялось открытие выставки «Северная крепость», рассказывающей об основных этапах битвы за Заполярье

Выставку открыл губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Эта выставка – дань памяти тем, кто отстоял Заполярье и внёс значительный вклад в нашу победу в Великой Отечественной войне. В условиях жестоких климатических условий наши солдаты проявили невероятное мужество и стойкость. Мы должны помнить, что через порт Мурманск шла помощь от наших союзников, и это сыграло ключевую роль в нашей победе», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также подчеркнул, что Мурманская область продолжает развиваться как важный логистический хаб и форпост России на севере.

«Сегодня Арктика – это территория высокой конкуренции, и мы делаем всё возможное, чтобы развивать наш регион и обеспечивать безопасность страны. Мы должны использовать опыт наших предков, чтобы не только отстоять, но и развить нашу арктическую зону. Мурманская область становится флагманом развития Арктики, и мы уверены, что сможем внести значительный вклад в экономическое развитие страны», – отметил губернатор.

Сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева в своём выступлении подчеркнула, что выставка «Северная крепость» акцентирует внимание на подвиге советских солдат и мирных жителей Заполярья.

«Оборона Заполярья часто остаётся в тени других исторических событий, но вклад региона в общую Победу невозможно переоценить. Здесь, на самом северном участке фронта, фашистские войска так и не смогли перейти сухопутную границу СССР. Наши солдаты проявили невероятное мужество, как и мирное население: промышленные предприятия работали на общую Победу. И это важно помнить», – сказала она.

В ходе мероприятия глава региона ознакомился с экспонатами выставки и пообщался с первыми посетителями – ветеранами Великой Отечественной войны, участниками специальной военной операции, военнослужащими подразделений Северного флота, молодёжью подшефного Мурманской области Приморского района.

На выставке представлено советское и немецкое вооружение, макеты военной техники, награды, военная форма сухопутных войск, авиации и военно-морского флота, личные вещи и фотографии защитников Заполярья, предметы, найденные в ходе раскопок на местах боёв, предметы, поставлявшиеся по программе ленд-лиза, американские наручные часы с надписью «Геройскому народу СССР» и многое другое.

«В создании этого масштабного проекта приняли участие 10 музеев. В экспозицию вошло более 130 подлинных экспонатов, которые демонстрируют значимость военных действий и беспримерное мужество солдат. Уверен, что выставка привлечёт внимание всех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, и станет крайне познавательной для посетителей Музея Победы», – сказал генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник и поблагодарил Российский государственный музей Арктики и Антарктики города Санкт-Петербурга, Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск, Мурманский областной краеведческий музей и другие музеям Мурманской области за предоставленные материалы.

Выставка будет работать до 31 января 2025 года в Музее Победе в зале им. В.И. Долгих.

 

 

Фото (пресс-служба Музея Победы): https://gov-murman.ru/info/news/

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