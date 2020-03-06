В Москве введён режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции. «Ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности», - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте мэрии Москвы.

Указ мэра Москвы обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщать о своём возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на «горячую линию» по номеру телефона: +7 495 870-45-09.

При появлении новых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

В указе мэра Москвы граждане, прибывшие из КНР, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции, ФРГ, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.

Все работодатели Москвы обязаны обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

Собянин поручил Департаменту здравоохранения Москвы организовать работу медучреждений с приоритетом оказания помощи на дому «лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, а также пациентам старше 60 лет».

Указом мэра Москвы вице-мэру по вопросам градостроительной политике и строительству Андрею Бочкареву поручено проработать вопрос создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.

Собянин также распорядился перевести в круглосуточный режим работы штаб по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции.

Мэр Москвы взял на личный контроль ситуацию с введением режима повышенной готовности в Москве из-за коронавируса. Он пообещал подробно информировать москвичей о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

А в это время общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро пятницы, 6 марта, составило 97,942 тысячи человек, сообщает гонконгская газета «South China Morning Post». При этом на Китай приходится 80,552 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 17,38 тысячи, увеличившись за минувшие сутки более чем на 2,76 тысячи случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 271 до 344 человек: 148 скончались в Италии, 107 - в Иране, 42 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), 12 - в США, семь - во Франции, три - в Испании, по два - в Гонконге, Австралии и Ираке, по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, Швейцарии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване, Филиппинах и Сан-Марино.

Больше всего больных - 6,284 тысячи - выявлено в Южной Корее, 3,858 тысячи - в Италии, 3,513 тысячи - в Иране, на территории Японии - 1,054 тысячи, из них 706 приходится на пассажиров и членов экипажа «Diamond Princess», стоящего на карантине в Йокогаме.

Во Франции насчитывается 423 больных, в Германии - 400, Испании - 261, США - 145, Сингапуре - 117, Великобритании - 117, Гонконге - 104, Швеции - 88, Швейцарии - 87, Нидерландах - 82, Австралии - 59, Кувейте и Норвегии - по 56, Бахрейне - 52, Малайзии - 50, Таиланде - 47, Канаде - 45, На Тайване - 44, в Австрии - 41, Индии - 28, ОАЭ - 27, Ираке и Исландии - по 26, Бельгии - 23, Сан-Марино - 21, Алжире - 17, Вьетнаме - 16, Израиле и Омане - 13, Эквадоре, Ирландии и Ливане - по 13, Макао, Дании и Греции - по 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы ещё в 46 странах мира.