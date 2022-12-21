В Москве завершился I Съезд Российского движения детей и молодёжи

Делегация Мурманской области за три дня приняла участие во всех крупных мероприятиях съезда. Ребята встретились с заместителем председателя правительства РФ Сергеем Кириенко, поучаствовали в пленарном заседании «Мир детства = Мир будущего», а также презентовали Мурманскую область в рамках мероприятия «Знакомьтесь, это – мы».

Первый съезд всероссийского движения обрело название - РДДМ «Движение первых», а также определены направления работы, планы и цели. В числе основным направлений — качественное образование, участие в культурной жизни, волонтерство, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни, развитие экологических проектов, охрана природы, развитие туризма по России.

Как сообщает комитет молодёжной политики, в завершении работы участники съезда сформулировали главную миссию движения – «Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми».

Подробнее о съезде и о делегации Мурманской области можно узнать в телеграм-каналах «Движение Первых» и РДДМ | Мурманская область.

Фото: https://gov-murman.ru